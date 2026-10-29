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國銀不動產逾放警報響起 銀行圈：短期難改善

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國銀房貸、建融逾放雙升。 聯合報系資料照
國銀房貸、建融逾放雙升。 聯合報系資料照

國銀房貸、建融逾放雙升。金管會統計，9月底房貸逾放97.59億元是近五年半新高，建融逾放47.1億元寫17個月高點。銀行圈指出，房市交易冷、借款人周轉困難、銀行轉銷呆帳慢，恐使高逾放短期難降。

「逾期放款」是指借款人積欠本息超過三個月。9月新增逾放，部分反映借款人早在第2季底前後就已出現還款異常。

國銀承做房貸及建融逾放概況
國銀承做房貸及建融逾放概況

據統計，房貸逾放9月增加0.46億元、連二升，連18個月站穩逾90億元，逼近百億元大關，逾放比則連21個月維持0.08%。

建融逾放單月增加12.76億元，寫一年半最大增額；逾放比升到0.12%，月增0.03個百分點，顯示建融授信品質更值得關注。

房貸逾放為何持續增加？金管會指出，逾放增加主要是部分公司戶營收下滑、經營不善，導致資金周轉困難；另有個人借款人因收入減少、還款能力下降，無法依約繳款。

銀行圈分析，部分中小企業主本業周轉不靈，連帶影響個人房貸；另有投資客因資金成本上升、房市交易冷清，想賣屋變現卻遲遲找不到買家，資金壓力吃緊。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，央行雖放寬第二戶房貸成數，但整體信用管制仍嚴，屋主想售屋解套仍面臨去化困難。尤其升息、房貸寬限期屆滿後，若賣屋不易、轉貸無門，將進一步增加逾期風險。

建融逾放跳升方面，金管會說，主因個案借戶資金周轉困難或建案施工進度延宕，衝擊營運與財務，積欠本息超過三個月。

過去建融逾放大增曾涉及大型聯貸個案，銀行圈研判，這次可能是中小型建商或都更、危老案件等部分建案，因程序冗長、施工延遲、原物料價格又上漲，使建商資金回收時間拉長、財務壓力加重。

黃舒衛也示警，年底部分預售屋進入交屋期，過去採低首付的買方，若交屋時貸款成數不足、無力補足尾款，恐被迫解約，讓已完工住宅變成建商餘屋。建商餘屋貸款最高僅三成，若解約增加，資金回收恐再受阻；一旦建商後續無力償還銀行本息，可能進一步形成建融逾放。

銀行圈認為，房市交易能否回溫、借款人及建商周轉能否改善，及銀行催收回收與轉銷呆帳進度，將是高逾放能否回落的三大關鍵。

國銀 不動產 警報 銀行

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