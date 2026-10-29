保險規劃 留意三大原則

體重不僅關乎外在體態，更直接牽動老後的財務風險意識。南山人壽昨（28）日發布「2026年永續健康白皮書」調查顯示，身體質量指數（BMI）與長照財務焦慮高度相關，BMI達27以上的肥胖族群危機意識最強，期望準備金衝上717萬元，實際準備卻僅354萬元，缺口擴大至363萬元，居各體態之冠。

調查指出，體重越重者對老後健康支出越感不安。BMI在正常範圍（18.5至24）的受訪者，期望準備金平均為675萬元，平均已準備398萬元；BMI落在過重區間（24至27）者微增至679萬元，平均已準備367萬元；一旦進入BMI 27以上的肥胖族群，期望準備金大幅躍升至717萬元，平均已準備354萬元。在肥胖族群之中，有高達42.6%認為應備妥600萬元以上，更有20.9%希望能存下破千萬元的長照老本，實際情況則凸顯高健康風險族群面臨「想存更多、卻存得更少」的長照保障斷層。

在籌措工具上，白皮書中提出「財務健康力四大建議」，呼籲及早以定期定額經營財務生命，並因應平均八至九年的不健康餘命，在能力範圍內朝1,000萬元長照基金邁進（每月照護費估至少3萬元）；保險規劃則應採「先定期打底、再以終身延長，先自益再他益」原則，同時將重大疾病險保額拉至百萬元，以支應新式自費醫療與標靶藥物開銷，為百歲人生築起穩固防線。