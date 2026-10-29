三面向出發 南山提健康代謝力黃金公式

面對超高齡化帶來的健康挑戰，南山人壽攜手工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」、及《康健》媒體團隊，於昨（28）日公布「2026年永續健康白皮書」提出健康代謝力的黃金公式，整合生活健康力、幸福企業力與財務健康力三面向，倡議從日常生活、財務保障和職場環境及早管理健康風險，降低罹患慢性病和重大疾病的可能性，為健康老化預作準備。

衛福部國健署副署長林莉茹表示，國健署自2025年起擴大成人預防保健服務，將部分40歲開始健檢的項目提前到30歲，30到39歲民眾約一半體重過重或肥胖、兩成有代謝症候群、兩成則血脂過高，呼籲民眾及早介入，透過每周150分鐘運動、少糖少油、多攝取蔬果及定期健康檢查，降低疾病風險。衛福部自10月1日起推動健康幣，民眾參與指定健康促進行為可獲得健康幣，鼓勵民眾參與預防保健，南山人壽也加碼參與支持。

南山人壽總經理范文偉表示，根據「2026年永續健康白皮書」調查顯示，國人一生預期所需的醫療及長期照護資金約682萬元，實際準備約337萬元，兩者仍有345萬元落差，且較前一年的329萬元擴大，而南山人壽保戶平均則有800萬元的醫療與長照準備金，較國人平均高出2.4倍。面對高齡化及長照需求，民眾應先建立基本保障，再逐步補足長期照護與退休準備；尤其失能或失智可能帶來八到十年的照護需求，相關支出不容忽視，更應提早規劃。

在商品與服務布局方面，南山人壽持續發展高齡及長照保障，並將健康服務納入保險服務生態系。范文偉指出，南山自去年起推出保障期間延伸至100歲的新商品，今年3月推出「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險」（WEHS），迄今銷售破30億元新契約保費收入，並持續布局長照、重大疾病及意外保障，希望回應不同年齡的醫療與照護需求。

除保險保障外，范文偉指出，南山人壽今年取得梅科科技股權，旗下核心品牌涵蓋生生優動，將健康檢測、肌力評估、復健及居家運動等服務導入保單服務，協助保戶做到預防疾病，亦審慎評估健康相關產業的投資與合作機會，期望結合健康服務業者的專業及保險業的客戶服務經驗，拓展健康促進的應用場景。