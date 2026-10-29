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金融教育貢獻獎 中信文薈館三度獲殊榮

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
金管會舉辦2026年「金融教育貢獻獎」，中國信託文薈館奪下最佳薪傳獎銀質獎，為連續三年獲獎，金管會主委彭金隆（左）頒獎予中信金控董事會副秘書長暨文薈館總幹事林永勝（右）。中信銀行／提供
金管會舉辦2026年「金融教育貢獻獎」，中國信託文薈館奪下最佳薪傳獎銀質獎，為連續三年獲獎，金管會主委彭金隆（左）頒獎予中信金控董事會副秘書長暨文薈館總幹事林永勝（右）。中信銀行／提供

中國信託文薈館連續三年獲得金管會頒發「金融教育貢獻獎」，昨（28）日由金管會主委彭金隆頒獎予中信金控董事會副秘書長暨文薈館總幹事林永勝，表揚中國信託商業銀行長期深耕金融教育的成果。

中信與台灣金融發展一起並肩成長，於2015年設立創新型態中國信託文薈館，透過台灣金融發展史創新互動展件、寓教於樂的年度主題特展及親子共學的理財講座，致力提升全民金融素養，實踐普惠金融願景成效卓著，

金管會主辦之2026年「金融教育貢獻獎」鼓勵以創新方式推廣普惠金融教育的機構，本屆共計46件報名，最終由29件角逐「最佳創新獎」、「最佳普惠獎」、「最佳薪傳獎」、「最佳協力獎」及「最佳成效獎」等五大獎項。

文薈館秉持「生活即教育、互動即學習」理念，自2017年起每年推出金融教育特展，至今已超過45萬人次造訪，主題涵蓋鈔票設計、股票、認識銀行以及消費心理學等多元面向，以生活化、故事化、遊戲化、職涯體驗之設計，打破單向宣導式框架，鼓勵孩子們主動探索，更呼應社會關注的防詐議題，跨界攜手警政單位推動防詐宣導，奪下最佳薪傳獎銀質獎。

文薈館除珍藏中信金創辦人辜濓松珍貴手稿及重要金融史料，更透過多媒體互動展件，呈現中信與台灣並肩成長的金融服務里程碑。其中，深受親子族群喜愛的「速克達闖關遊戲」，讓參觀者化身「中國信託衝鋒飛車隊」業務人員穿越不同時代，提升金融文史教育的趣味與參與感。

2025年文薈館推出「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展，首度結合心理學與理財教育，引導民眾探索消費行為背後的心理因素，學習辨識理財盲點，建立正確金錢觀念。深受各界好評的文薈館歡迎學校、社福團體等單位預約團體導覽、理財桌遊與小財子等互動課程，相關詳情參考「中國信託文薈館CTBC Museum」Facebook粉絲專頁及中國信託文薈館官網。

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