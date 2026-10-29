金融教育貢獻獎 一銀一舉拿下3項大獎

第一銀行將金融教育從理財知識，進一步延伸到生物多樣性、元宇宙及偏鄉金融服務，連續三年獲金管會肯定。今年一舉拿下2026年「金融教育貢獻獎」三項大獎，包括最佳成效金質獎、最佳創新銅質獎及最佳投入獎。

一銀指出，此次獲獎涵蓋環境永續、數位創新及金融普惠三大面向，透過實體體驗、線上展館及跨界合作，讓不同年齡、地區的民眾都能接觸金融知識，並由副總經理朱芙蓉代表受獎。

拿下「最佳成效獎」金質獎的關鍵，是一銀將金融投資與生態保育結合，推出金融業首門獲環境部認證的生物多樣性環境教育課程「金融大亨的生態投資解密」。

這項課程以萬華分行「綠色金融教育館」為基地，結合永續金融展示區及零碳綠屋頂，並與生態保育夥伴合作，透過金融投資與瀕危動物保育情境，引導學員理解金融決策與自然環境的關聯。

一銀表示，課程不只傳遞生態保育知識，更希望讓民眾從投資選擇出發，思考如何兼顧經濟發展與環境保護，建立「以自然為本」的解決思維。

在「最佳創新獎」方面，一銀以「打造無國界的金融教育體驗—元宇宙雙館之旅」，獲得「最佳創新獎」銅質獎，將實體「永續金融館」與「綠色金融教育館」搬上線上平台，突破時間與地域限制。

線上雙館結合百年金融歷史及永續知識，提供360度環景、中英雙語語音，以及自由探索、重點導覽及深入導覽三種模式。民眾可透過手機、平板或電腦，隨時依個人興趣自主學習，擴大金融教育的接觸範圍。

至於「最佳投入獎」，則肯定一銀持續將金融教育資源延伸至偏鄉及金融資源相對不足地區。

面對金融科技快速發展及詐騙手法翻新，一銀透過跨界合作，加強理財觀念、金融風險辨識及防詐宣導，協助縮短不同族群的金融知識落差。

未來一銀將秉持「就在你左右」品牌精神，結合實體教育、數位科技及在地服務，深化金融普惠與永續發展。