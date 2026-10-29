聽新聞
0:00 / 0:00

金融教育貢獻獎 一銀一舉拿下3項大獎

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一銀行連三年榮獲金管會頒發「金融教育貢獻獎」，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，第一銀行副總經理朱芙蓉（右）代表受獎。第一銀行／提供
第一銀行連三年榮獲金管會頒發「金融教育貢獻獎」，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，第一銀行副總經理朱芙蓉（右）代表受獎。第一銀行／提供

一銀行將金融教育從理財知識，進一步延伸到生物多樣性、元宇宙及偏鄉金融服務，連續三年獲金管會肯定。今年一舉拿下2026年「金融教育貢獻獎」三項大獎，包括最佳成效金質獎、最佳創新銅質獎及最佳投入獎。

一銀指出，此次獲獎涵蓋環境永續、數位創新及金融普惠三大面向，透過實體體驗、線上展館及跨界合作，讓不同年齡、地區的民眾都能接觸金融知識，並由副總經理朱芙蓉代表受獎。

拿下「最佳成效獎」金質獎的關鍵，是一銀將金融投資與生態保育結合，推出金融業首門獲環境部認證的生物多樣性環境教育課程「金融大亨的生態投資解密」。

這項課程以萬華分行「綠色金融教育館」為基地，結合永續金融展示區及零碳綠屋頂，並與生態保育夥伴合作，透過金融投資與瀕危動物保育情境，引導學員理解金融決策與自然環境的關聯。

一銀表示，課程不只傳遞生態保育知識，更希望讓民眾從投資選擇出發，思考如何兼顧經濟發展與環境保護，建立「以自然為本」的解決思維。

在「最佳創新獎」方面，一銀以「打造無國界的金融教育體驗—元宇宙雙館之旅」，獲得「最佳創新獎」銅質獎，將實體「永續金融館」與「綠色金融教育館」搬上線上平台，突破時間與地域限制。

線上雙館結合百年金融歷史及永續知識，提供360度環景、中英雙語語音，以及自由探索、重點導覽及深入導覽三種模式。民眾可透過手機、平板或電腦，隨時依個人興趣自主學習，擴大金融教育的接觸範圍。

至於「最佳投入獎」，則肯定一銀持續將金融教育資源延伸至偏鄉及金融資源相對不足地區。

面對金融科技快速發展及詐騙手法翻新，一銀透過跨界合作，加強理財觀念、金融風險辨識及防詐宣導，協助縮短不同族群的金融知識落差。

未來一銀將秉持「就在你左右」品牌精神，結合實體教育、數位科技及在地服務，深化金融普惠與永續發展。

一銀 金質獎 第一銀行 金管會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金管會頒發金融教育貢獻獎 北富銀連續三年獲表揚

新安東京海上產險防詐受肯定 獲金融教育貢獻獎最佳普惠金質獎

新光人壽推動普惠金融、防詐宣導有成 金管會頒「金融教育貢獻獎」

國泰世華香港分行勇奪香港品質保證局三大獎 五度蟬聯綠色金融大獎

相關新聞

銀行衝放款 超額準備大增！9月升至1,225億元

中央銀行昨（28）日公布9月全體金融機構流動準備統計，其中，銀行體系超額準備金上升至1,225億元，較8月大增724億元。央行分析，超額準備主要是反映銀行的資金調度，顯示銀行預留更多的自有資金運用。

玉山金力挺生物多樣性

玉山金控首度參與聯合國《生物多樣性公約》第17屆締約方大會（CBD COP17），於國際交流平台分享台灣自然金融實踐。玉山金控永續長張綸宇受世界氣候基金會（WCF）及生物多樣性金融基金會（FfB）邀請，於26日及27日在大會藍區以「彌合生物多樣性資金缺口：玉山推動自然資本的實踐與願景」為題，分享結合金融本業、企業合作與在地行動引導資源投入生物多樣性保育。

國泰世華香港分行績優

國泰世華銀行香港分行深耕永續金融服務有成，本月於香港品質保證局（HKQAA） 主辦的「香港綠色和可持續金融大獎2026」一舉榮獲三大獎項，展現長期深耕永續金融領域的專業實力，支持企業客戶永續轉型布局，開拓未來成長契機。

金融教育貢獻獎 中信文薈館三度獲殊榮

中國信託文薈館連續三年獲得金管會頒發「金融教育貢獻獎」，昨（28）日由金管會主委彭金隆頒獎予中信金控董事會副秘書長暨文薈館總幹事林永勝，表揚中國信託商業銀行長期深耕金融教育的成果。

金融教育貢獻獎 一銀一舉拿下3項大獎

第一銀行將金融教育從理財知識，進一步延伸到生物多樣性、元宇宙及偏鄉金融服務，連續三年獲金管會肯定。今年一舉拿下2026年「金融教育貢獻獎」三項大獎，包括最佳成效金質獎、最佳創新銅質獎及最佳投入獎。

三面向出發 南山提健康代謝力黃金公式

面對超高齡化帶來的健康挑戰，南山人壽攜手工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」、及《康健》媒體團隊，於昨（28）日公布「2026年永續健康白皮書」提出健康代謝力的黃金公式，整合生活健康力、幸福企業力與財務健康力三面向，倡議從日常生活、財務保障和職場環境及早管理健康風險，降低罹患慢性病和重大疾病的可能性，為健康老化預作準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。