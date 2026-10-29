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玉山金力挺生物多樣性

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控永續長張綸宇於CBD COP17，以「彌合生物多樣性資金缺口：玉山推動自然資本的實踐與願景」為題發表演說。玉山金控／提供
玉山金控永續長張綸宇於CBD COP17，以「彌合生物多樣性資金缺口：玉山推動自然資本的實踐與願景」為題發表演說。玉山金控／提供

玉山金控（2884）首度參與聯合國《生物多樣性公約》第17屆締約方大會（CBD COP17），於國際交流平台分享台灣自然金融實踐。玉山金控永續長張綸宇受世界氣候基金會（WCF）及生物多樣性金融基金會（FfB）邀請，於26日及27日在大會藍區以「彌合生物多樣性資金缺口：玉山推動自然資本的實踐與願景」為題，分享結合金融本業、企業合作與在地行動引導資源投入生物多樣性保育。

CBD COP17於10月19日至30日在亞美尼亞首都葉里溫舉行，以「Taking Action for Nature」為主題，檢視《昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架》推動進展，並探討如何加速行動、擴大自然保育資金。玉山是本屆唯一參與CBD COP17的台灣金融機構，與各國政府代表、國際組織、企業及專家交流，並於藍區國際舞台分享台灣連結金融、產業與社區的實務經驗，接續由聯合國環境規劃署金融倡議、美洲開發銀行、丹麥銀行資產管理等高階主管綜合交流，討論自然金融發展前景。

在自然保育方面，玉山持續從棲地、物種及文化等面向守護台灣生物多樣性。自2014年推動「瓦拉米計畫」支持原住民族農友採行有機耕作，目前有逾19公頃農地取得有機驗證，並於2026年取得台灣首批保育共生地（OECM）認證。此外，玉山也於2022年攜手臺灣大學推動「ESG百年計畫」，規劃於十年內完成10萬株台灣針五木種植，並復育及推廣南投信義鄉原生小米品系。

金融服務方面，玉山銀行透過「Farm to Table永續食農價值鏈融資」，串聯農業生產、食品加工、物流及餐旅業者，支持永續食農價值鏈發展；並與裕隆汽車及中油簽訂生物多樣性、OECM連結貸款，將物種復育與棲地保育納入金融合作條件，鼓勵企業以行動回應自然議題，讓保育目標與營運決策連結。玉山也以公私慈善協力模式串聯寶熊漁具、高雄市野鳥學會、高雄市政府觀光局及台灣自來水公司，透過自然為本解方，推動鳥松濕地外來入侵種移除及棲地維護。

張綸宇表示：「沒有自然與生物多樣性，氣候行動將無法成功。面對生物多樣性流失，金融機構不僅是資金提供者，也可以成為串聯企業、政府、學術界及在地社群的重要橋梁。」

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