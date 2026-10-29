聽新聞
0:00 / 0:00

銀行衝放款 超額準備大增！9月升至1,225億元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
中央銀行昨（28）日公布9月全體金融機構流動準備統計，其中，銀行體系超額準備金上升至1,225億元，較8月大增724億元。聯合報系資料照
中央銀行昨（28）日公布9月全體金融機構流動準備統計，其中，銀行體系超額準備金上升至1,225億元，較8月大增724億元。聯合報系資料照

中央銀行昨（28）日公布9月全體金融機構流動準備統計，其中，銀行體系超額準備金上升至1,225億元，較8月大增724億元。央行分析，超額準備主要是反映銀行的資金調度，顯示銀行預留更多的自有資金運用。

9月銀行體系呈現「超額準備上升、淨拆出下滑、流動準備比率略減」的態勢。根據央行統計，9月實際流動準備資產為13兆2,429億元，較上月增加964億元；9月全體金融機構流動準備比率23.45%，較上月減少0.07個百分點，仍處於今年以來的正常波動範圍，顯示金融體系整體流動性仍相當充裕。

今年來金融機構超額準備金
今年來金融機構超額準備金

值得注意的是，9月銀行超額準備金上升至1,225億元，較8月大增724億元，過去2009年金融海嘯時期銀行體系超額準備金也曾上升至1,500億元大關之上。

央行分析，超額準備主要反映市場的資金需求，銀行預留更多的自有資金運用，以因應部分的放款需求，加上9月也有較大的外匯變動不確定性因素，讓銀行加大預留資金。

另外，9月銀行間「淨拆出」金額則下滑至3,620億元，較上月減少449億元，金融人士分析，當銀行手上預留較多的超額準備時，拆借需求就可能沒這麼高。

根據央行銀行流動準備統計，8月與9月差異大，其中8月銀行體系「淨拆出」資金達新台幣4,069億元，歷史新高；不過當月銀行體系超額準備金則降至501億元，較7月減少148億元。央行指出，8月超額準備下降主要反映銀行資金運用效率提高，並非銀行體系出現資金緊縮。

8月銀行體系呈現「超額準備下降、淨拆出創高、流動準備比率上升」，反映資金由銀行閒置部位轉向同業市場及其他資金運用管道，金融體系流動性仍維持相對充裕水準。

8月實際流動準備資產13兆1,465億元，較7月增加3,117億元；全體金融機構流動準備比率23.52%，較上月增加0.33個百分點，仍處於今年以來的正常波動範圍，顯示金融體系整體流動性仍相當充裕。

央行 中央銀行 銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

銀行放款、投資增速 衝高

證券劃撥餘額飆4.6兆新高

銀行鬧「錢荒」？央行總裁楊金龍：我非常不贊同這種說法

台灣鬧錢荒？楊金龍：非常不贊同這說法 LCR120%剛剛好

相關新聞

銀行衝放款 超額準備大增！9月升至1,225億元

中央銀行昨（28）日公布9月全體金融機構流動準備統計，其中，銀行體系超額準備金上升至1,225億元，較8月大增724億元。央行分析，超額準備主要是反映銀行的資金調度，顯示銀行預留更多的自有資金運用。

玉山金力挺生物多樣性

玉山金控首度參與聯合國《生物多樣性公約》第17屆締約方大會（CBD COP17），於國際交流平台分享台灣自然金融實踐。玉山金控永續長張綸宇受世界氣候基金會（WCF）及生物多樣性金融基金會（FfB）邀請，於26日及27日在大會藍區以「彌合生物多樣性資金缺口：玉山推動自然資本的實踐與願景」為題，分享結合金融本業、企業合作與在地行動引導資源投入生物多樣性保育。

國泰世華香港分行績優

國泰世華銀行香港分行深耕永續金融服務有成，本月於香港品質保證局（HKQAA） 主辦的「香港綠色和可持續金融大獎2026」一舉榮獲三大獎項，展現長期深耕永續金融領域的專業實力，支持企業客戶永續轉型布局，開拓未來成長契機。

金融教育貢獻獎 中信文薈館三度獲殊榮

中國信託文薈館連續三年獲得金管會頒發「金融教育貢獻獎」，昨（28）日由金管會主委彭金隆頒獎予中信金控董事會副秘書長暨文薈館總幹事林永勝，表揚中國信託商業銀行長期深耕金融教育的成果。

金融教育貢獻獎 一銀一舉拿下3項大獎

第一銀行將金融教育從理財知識，進一步延伸到生物多樣性、元宇宙及偏鄉金融服務，連續三年獲金管會肯定。今年一舉拿下2026年「金融教育貢獻獎」三項大獎，包括最佳成效金質獎、最佳創新銅質獎及最佳投入獎。

三面向出發 南山提健康代謝力黃金公式

面對超高齡化帶來的健康挑戰，南山人壽攜手工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」、及《康健》媒體團隊，於昨（28）日公布「2026年永續健康白皮書」提出健康代謝力的黃金公式，整合生活健康力、幸福企業力與財務健康力三面向，倡議從日常生活、財務保障和職場環境及早管理健康風險，降低罹患慢性病和重大疾病的可能性，為健康老化預作準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。