銀行衝放款 超額準備大增！9月升至1,225億元

中央銀行昨（28）日公布9月全體金融機構流動準備統計，其中，銀行體系超額準備金上升至1,225億元，較8月大增724億元。央行分析，超額準備主要是反映銀行的資金調度，顯示銀行預留更多的自有資金運用。

9月銀行體系呈現「超額準備上升、淨拆出下滑、流動準備比率略減」的態勢。根據央行統計，9月實際流動準備資產為13兆2,429億元，較上月增加964億元；9月全體金融機構流動準備比率23.45%，較上月減少0.07個百分點，仍處於今年以來的正常波動範圍，顯示金融體系整體流動性仍相當充裕。

今年來金融機構超額準備金

值得注意的是，9月銀行超額準備金上升至1,225億元，較8月大增724億元，過去2009年金融海嘯時期銀行體系超額準備金也曾上升至1,500億元大關之上。

央行分析，超額準備主要反映市場的資金需求，銀行預留更多的自有資金運用，以因應部分的放款需求，加上9月也有較大的外匯變動不確定性因素，讓銀行加大預留資金。

另外，9月銀行間「淨拆出」金額則下滑至3,620億元，較上月減少449億元，金融人士分析，當銀行手上預留較多的超額準備時，拆借需求就可能沒這麼高。

根據央行銀行流動準備統計，8月與9月差異大，其中8月銀行體系「淨拆出」資金達新台幣4,069億元，歷史新高；不過當月銀行體系超額準備金則降至501億元，較7月減少148億元。央行指出，8月超額準備下降主要反映銀行資金運用效率提高，並非銀行體系出現資金緊縮。

8月銀行體系呈現「超額準備下降、淨拆出創高、流動準備比率上升」，反映資金由銀行閒置部位轉向同業市場及其他資金運用管道，金融體系流動性仍維持相對充裕水準。

8月實際流動準備資產13兆1,465億元，較7月增加3,117億元；全體金融機構流動準備比率23.52%，較上月增加0.33個百分點，仍處於今年以來的正常波動範圍，顯示金融體系整體流動性仍相當充裕。