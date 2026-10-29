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專家點出數位金融新願景／數位轉型學院院長詹文男 千人千面精準行銷

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
經濟日報與台灣企銀共同合辦「2026公平待客講座 韌性金融 全方位守護財富論壇」，主題座談「數位金融新願景」，數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男（見圖）與談。記者許正宏／攝影
經濟日報與台灣企銀共同合辦「2026公平待客講座 韌性金融 全方位守護財富論壇」，主題座談「數位金融新願景」，數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男（見圖）與談。記者許正宏／攝影

數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男表示，2024年AI是工具，2025年AI變成閨蜜，到了今年，AI是同事，因為AI代理應用進步到「我的同事不是人」。他也談到發展數位金融，必須有「四可」，包括可懂、可用、可求助、可選擇。

詹文男指出，AI幫助金融創新，歸結AI進步與所扮演腳色有很大變化，2022年底GPT出世時大家驚豔如此有趣的對話機器人，到2024年AI變成大家的工具，例如寫文案、文稿及翻譯等為大多數用途，2025年AI變成閨蜜，大部分運用於療癒，甚至會讓另一半吃醋；第二做生活規劃如日本旅遊等；第三更厲害是尋找人生的意義。

到今年，他形容AI是同事：「我的同事不是人，當我的同事是AI代理即進步到不是人，曾經有新創公司說員工不會呼吸的有20人。」他更打趣說，甚至我的主管不是人，他是神。

談到全齡金融，詹文男認為應有三個轉變，從商品導向轉人生導向；從一次交易轉化成長期陪伴，此時AI派上用場，可以全面瞭解客戶，千人千面精準行銷；幫客戶追求資產最大化轉向提升財務韌性，最終不只幫客戶把錢變多，也要讓客戶更安心。

詹文男 數位金融 機器人

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