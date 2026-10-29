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專家點出數位金融新願景／台灣金融研訓院院長高一誠 提供人才實踐場域

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
經濟日報與台灣企銀共同合辦「2026公平待客講座 韌性金融 全方位守護財富論壇」，主題座談「數位金融新願景」，台灣金融研訓院院長高一誠（見圖）與談。記者許正宏／攝影
經濟日報與台灣企銀共同合辦「2026公平待客講座 韌性金融 全方位守護財富論壇」，主題座談「數位金融新願景」，台灣金融研訓院院長高一誠（見圖）與談。記者許正宏／攝影

2026公平待客講座壓軸「數位金融新願景」主題座談，台灣金融研訓院院長高一誠表示，研訓院即將發布調查報告，訪問所有銀行對AI投資態度，發現基層年輕員工和管理階層有落差，如何用開放心態吸引年輕人更容易把想法轉換成可落地執行，是產官學要一起努力的目標。

高一誠指出，金融研訓院角色是連結不同銀行之間以及連結銀行與主管機關間的平台，12月金融科技展將發布報告，調查所有銀行相關從業人員AI應用及客戶感受，預計6,000多份調查讓客戶知道每家銀行相對位置，如領先銀行等，目的在於提供資訊給大家參考。

高一誠強調，數位或AI發展，人才永遠是關鍵，調查報告發現一有趣現象是，訪問所有銀行回覆問券對AI投資態度，基層年輕員工和管理階層有落差，管理階層可能覺得目前投資夠，基層員工則認為不夠；對資安或隱私保障反而對主管來說優先程度高，這沒有對錯而是大家角度不同，但不可否認，追求AI發展，年輕人較追得上。

他指出，不同銀行要有自己特色吸引不同人才，公股銀行相對能提供年輕人對社會影響力的實踐場域，因公股有政策使命，可讓年輕人覺得努力對社會有貢獻。

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