專家點出數位金融新願景／台企銀總經理李國忠 四鎖五防智慧預警

台灣企銀（2834）總經理李國忠表示，今年台企銀正式進入第二階段數位轉型計畫，以「AI數據賦能」為核心，從科技創新逐步以建構客戶為核心的智慧金融模式，讓專業及效率發生，希望科技進步讓客戶更便利與安全。

2026公平待客講座壓軸主題座談由李國忠、台灣金融研訓院院長高一誠、數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男共同與談，題目為「數位金融新願景」。

AI詐騙因應方面，李國忠強調要讓客戶有能力主動守護自己的帳戶，台企銀建立「四鎖、五防、一SIM＋AI阻詐」智慧安全防護網，包括夜間鎖、跨境鎖、轉帳限額鎖及轉帳暫停鎖等。第二用AI提早看見風險，今年推出AI投資詐騙預測模型辨識高風險交易，結合線上提醒與同仁主動關懷協助；最後是去年和電信、電子支付及科技業者合作建立SIM卡聯防機制。

普惠金融方面，他表示，身為公股銀行有責任讓科技創新與人本關懷一起前進，這是台企銀對普惠金融和公平待客的承諾。

最後，李國忠談到全齡金融價值應建立在陪伴一生的信任關係，讓每個人在不同人生階段得到適合自己的金融服務，為企業逐夢；陪年輕人成長；為長者著想，是台企銀的具體實踐。