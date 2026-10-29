保發中心總經理詹芳書：保險+信託 構築防護網

面對台灣進入超高齡社會與詐騙猖獗的嚴峻挑戰，保發中心總經理詹芳書指出，國人每年遭詐騙金額驚人，若能透過保險結合信託的架構，解決資產累積與管理使用兩大核心問題，不僅能防止長輩財產遭詐，更能替跨世代傳承築起防護網。

詹芳書以「保險x信託 構築安心未來」為題，發表專題演講。他說，台灣已邁入超高齡社會，國人65歲後平均餘命長達20至30年，未來需要長期照護者每人每年平均需支出40萬至80萬元；同時，也面臨跨世代財富移轉浪潮。

保險與信託整合效益

然而，有資產不等於有穩定現金流，統計顯示，國人財富有高比例集中於不動產，金融資產僅占約四分之一，詹芳書認為，尤其是不動產的流動性低，難以支應退休後的生活支出。

詹芳書說，若長輩身邊缺乏流動資金，不僅晚年醫療照護困難，缺乏事前規劃的不動產更極易引發後代分配爭端；此外，長者名下持有過多未規劃的現金，更常成為詐騙集團覬覦目標。而保險就能解決錢從哪裡來的問題，信託則能解決錢如何被妥善運用與管理，兩者缺一不可。

他也建議借鏡高雄亞洲資產管理專區經驗。若能將保險結合信託的服務架構納入專區試辦，降低信託成本，若試辦成功，就有機會由高資產客群逐步擴展至一般中產家庭。