聽新聞
0:00 / 0:00

台企銀公平待客講座／金管會銀行局局長童政彰：翻轉金融服務 守護客戶

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
經濟日報與台灣企銀共同合辦「2026公平待客講座 韌性金融 全方位守護財富論壇」，金管會銀行局長童政彰（見圖）進行「公平待客 翻新金融服務」專題講座。記者許正宏／攝影
經濟日報與台灣企銀共同合辦「2026公平待客講座 韌性金融 全方位守護財富論壇」，金管會銀行局長童政彰（見圖）進行「公平待客 翻新金融服務」專題講座。記者許正宏／攝影

金管會銀行局局長童政彰表示，金融服務在數位化有兩面性，過程中會衍生三大落差，包括數位落差、資訊落差、條件落差等挑戰，他強調，「速度再快沒有比溫度更重要」，全台維持約3,400家分行多年並無明顯下降，即印證實體面對面信任感的不可替代性。

《經濟日報》與台灣企銀22日共同舉辦的「2026公平待客講座—韌性金融　全方位守護財富」，童政彰發表專題演講，題目為「公平待客 翻新金融服務」。

童政彰談翻新金融服務三大面向
童政彰談翻新金融服務三大面向

童政彰表示，金融服務在數位轉型與商品多元化過程中，衍生出三大急需克服的落差，一是數位落差，隨著金融服務從實體分行走向網路銀行、行動銀行與自動化流程，雖提升便利性，但年齡、身心狀況與數位素養差異，反使部分客群面臨金融隔閡。他強調「速度再快沒有比溫度更重要」，全台維持約3,400家分行多年並無明顯下降，即印證實體面對面信任感的不可替代性。

二是資訊落差，童政彰指出，金融商品多元複雜，定型化契約內容艱澀，導致資訊有揭露卻不代表客戶已理解、能比較、會判斷，存在嚴重的認知落差；三是條件落差，民眾在財力、專業背景與耐損程度各有不同，高資產客戶並不一定具備高風險承受力，但傳統流程往往忽略客戶個別條件差異，問卷調查可能流於形式化。

針對上述痛點，童政彰提出金融服務翻新的三大對應策略，首先是從被動服務走向主動守護，弭平數位與安全隔閡，針對數位環境中的詐欺與異常交易，金融機構應運用AI建立行為基準，例如，發現長輩帳戶在深夜異常登入或突然有非常態大額轉帳時，行員與系統應化被動為主動，及早示警介入關懷。

其次是從資訊揭露走向真正理解，金融機構應藉由AI工具把複雜條款轉為淺白摘要，並透過情境模擬（如市場下跌幅度對資產的影響）與雙向互動問答，確認客戶真正理解潛在風險，協助其做出適合自己的決定。

第三是從商品銷售導向轉為滿足客戶需求導向，童政彰說，金融機構須從「什麼商品好賣」的銷售思維，轉型為「什麼服務對客戶有幫助」，先釐清實質需求再匹配商品，且商品適合度的檢視必須延伸至交易之後的持續關懷。

童政彰指出，金管會今年已請銀行公會研訂相關行為與文化指引，各銀行董事會應定期檢討，中高階主管更要帶頭落實，讓公平待客從形式落實為實際行動。

客戶 韌性 台灣企銀 台企銀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新光人壽推動普惠金融、防詐宣導有成 金管會頒「金融教育貢獻獎」

遠雄人壽強化全員防詐力！董事會引領守護客戶權益 落實公平待客

金管會頒發金融教育貢獻獎 北富銀連續三年獲表揚

永豐金證券攜手刑事局簽署阻詐合作MOU 預警高齡族仙股詐騙風險

相關新聞

公股投信四合一 三大面向...列審查重心

公股投信四合一正式啟動，金管會證期局副局長黃仲豪昨（22）日表示，四家投信正式申請合併後，金管會將審查合併計畫書，尤其重視三大面向，一是員工權益保障，二是合併後基金整合規劃，三是基金受益人權益保障。其中，業者須與員工充分溝通，並妥善規劃合併後基金整合，確保投資人權益不受影響。

國銀不動產逾放警報響起 銀行圈：短期難改善

國銀房貸、建融逾放雙升。金管會統計，9月底房貸逾放97.59億元是近五年半新高，建融逾放47.1億元寫17個月高點。銀行圈指出，房市交易冷、借款人周轉困難、銀行轉銷呆帳慢，恐使高逾放短期難降。

錢荒說 央行總裁不贊同

近期銀行積極攬存，引發市場對銀行資金吃緊的疑慮。中央銀行總裁楊金龍昨（28）日表示，非常不贊同「錢荒」的說法，目前國銀流動性覆蓋比率（LCR）約120%是「剛剛好」，至於部分貸款客戶感受到資金排擠，主因今年製造業及股市資金需求非常暢旺。

股匯不放颱風假 央行總裁說涉及層面大

中央銀行總裁楊金龍昨（28）日表示，股市與颱風停班課脫鉤議題涉及層面很大，將視金管會態度，央行在外匯方面配合。

台企銀公平待客講座／金管會銀行局局長童政彰：翻轉金融服務 守護客戶

金管會銀行局局長童政彰表示，金融服務在數位化有兩面性，過程中會衍生三大落差，包括數位落差、資訊落差、條件落差等挑戰，他強調，「速度再快沒有比溫度更重要」，全台維持約3,400家分行多年並無明顯下降，即印證實體面對面信任感的不可替代性。

保發中心總經理詹芳書：保險+信託 構築防護網

面對台灣進入超高齡社會與詐騙猖獗的嚴峻挑戰，保發中心總經理詹芳書指出，國人每年遭詐騙金額驚人，若能透過保險結合信託的架構，解決資產累積與管理使用兩大核心問題，不僅能防止長輩財產遭詐，更能替跨世代傳承築起防護網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。