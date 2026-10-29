台企銀公平待客講座／金管會銀行局局長童政彰：翻轉金融服務 守護客戶

金管會銀行局局長童政彰表示，金融服務在數位化有兩面性，過程中會衍生三大落差，包括數位落差、資訊落差、條件落差等挑戰，他強調，「速度再快沒有比溫度更重要」，全台維持約3,400家分行多年並無明顯下降，即印證實體面對面信任感的不可替代性。

《經濟日報》與台灣企銀22日共同舉辦的「2026公平待客講座—韌性金融 全方位守護財富」，童政彰發表專題演講，題目為「公平待客 翻新金融服務」。

童政彰談翻新金融服務三大面向

童政彰表示，金融服務在數位轉型與商品多元化過程中，衍生出三大急需克服的落差，一是數位落差，隨著金融服務從實體分行走向網路銀行、行動銀行與自動化流程，雖提升便利性，但年齡、身心狀況與數位素養差異，反使部分客群面臨金融隔閡。他強調「速度再快沒有比溫度更重要」，全台維持約3,400家分行多年並無明顯下降，即印證實體面對面信任感的不可替代性。

二是資訊落差，童政彰指出，金融商品多元複雜，定型化契約內容艱澀，導致資訊有揭露卻不代表客戶已理解、能比較、會判斷，存在嚴重的認知落差；三是條件落差，民眾在財力、專業背景與耐損程度各有不同，高資產客戶並不一定具備高風險承受力，但傳統流程往往忽略客戶個別條件差異，問卷調查可能流於形式化。

針對上述痛點，童政彰提出金融服務翻新的三大對應策略，首先是從被動服務走向主動守護，弭平數位與安全隔閡，針對數位環境中的詐欺與異常交易，金融機構應運用AI建立行為基準，例如，發現長輩帳戶在深夜異常登入或突然有非常態大額轉帳時，行員與系統應化被動為主動，及早示警介入關懷。

其次是從資訊揭露走向真正理解，金融機構應藉由AI工具把複雜條款轉為淺白摘要，並透過情境模擬（如市場下跌幅度對資產的影響）與雙向互動問答，確認客戶真正理解潛在風險，協助其做出適合自己的決定。

第三是從商品銷售導向轉為滿足客戶需求導向，童政彰說，金融機構須從「什麼商品好賣」的銷售思維，轉型為「什麼服務對客戶有幫助」，先釐清實質需求再匹配商品，且商品適合度的檢視必須延伸至交易之後的持續關懷。

童政彰指出，金管會今年已請銀行公會研訂相關行為與文化指引，各銀行董事會應定期檢討，中高階主管更要帶頭落實，讓公平待客從形式落實為實際行動。