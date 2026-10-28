快訊

市政選戰兩頭燒…蔣萬安傳身體出狀況 競辦：先取消今預排行程

鹹豬手慣犯？大咖女星遭「戳胸摟腰」頻側身躲 網見互動影片喊心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會強化金融資安韌性2026台灣周11月4日舉行 聚焦AI新型態威脅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著金融科技的快速發展，資安韌性已成為金融業在面對網路攻擊與營運中斷威脅時，不可或缺的核心競爭力。「2026臺灣周」2026年特別納入資安議題，彰顯對金融安全與資安韌性的高度重視。「資安韌性與戰略」活動由金管會、台灣證券交易所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及集中保管結算所共同舉辦，以金管會的金融資安韌性發展藍圖為核心主軸，聚焦金融資安韌性發展方向及實務經驗交流，訂於11月4日在台北漢來大飯店3樓鉑金C廳舉行，並邀請金融業資安長及資安主管共襄盛舉。

為持續提供民眾安心、便利、穩定不中斷的金融服務，金管會2020年8月發布金融資安行動方案、2022年12月發布金融資安行動方案2.0，並於2025年12月進一步發布金融資安韌性發展藍圖，全面引導金融業提升資安防護力與營運韌性。另為協助金融業強化AI應用的風險管理及因應前沿AI攻擊威脅，金管會陸續發布金融業運用人工智慧（AI）指引、金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議，並於今年10月13日發布金融業運用代理AI安全諮詢文件，就金融業導入代理AI的安全治理、風險分級、安全控管等面向徵詢外界意見。

這次活動特別邀請金管會副主委莊琇媛蒞臨致詞，並邀請金管會資訊服務處處長林裕泰主講金融資安韌性發展藍圖，以及英國標準協會（BSI）東北亞區董事總經理謝君豪主講全球資安韌性趨勢洞察與最佳實踐兩場專題演講，分享我國金融資安韌性政策推動方向，以及國際資安韌性發展趨勢與實務經驗。

活動最後安排資安韌性與發展專題座談，由林裕泰擔任主持人，與談陣容包括BSI東北亞區董事總經理謝君豪、中國信託商業銀行資安長吳佑文、群益金鼎證券資安長吳允文及元大人壽資安長林承忠。期盼透過這次活動，協助與會者深入了解金融資安政策發展方向，凝聚金融業界共識，共同攜手建構金融體系整體資安韌性，打造安全、穩健且值得大眾信賴的金融環境。

「2026台灣周：資安韌性與戰略」活動將於11月4日舉行，歡迎金融業資安長及資安主管踴躍報名參加。更多活動資訊，請參閱台灣周活動網站：www.taiwanweeks.com

金管會 韌性 資安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金管會領航 強化資安韌性

證交所「證券商後量子密碼學遷移作業研討會」 提五大關鍵面向轉型

迎戰歐盟 CRA 勤業眾信助立端接軌國際資安標準

南韓金融業接連遭駭…青瓦台緊急會議應對 偵測大量IP位址來自北韓

相關新聞

銀行不動產放款拉警報！9月房貸、建融逾放雙升 發生什麼事？

國銀房貸、建融逾放雙升，不動產放款警報再響。金管會統計，9月底房貸逾放97.59億元是近五年半新高，建融逾放47.1億元寫17個月高點。銀行圈指出，房市交易冷、借款人周轉困難、銀行轉銷呆帳慢，恐使高逾放短期難降。

楊金龍反對動用外匯存底設主權基金？央行急澄清：從未這樣說

中央銀行今日發出新聞稿，澄清部分媒體報導總裁楊金龍反對動用外匯存底成立主權基金，強調相關報導與事實不符，楊金龍在立法院答詢時，從未表示主權基金不應動用外匯存底。

台灣經濟成長贏南韓、台幣卻比韓元弱 楊金龍點出關鍵原因

台灣今年經濟成長率及貿易表現亮眼，但新台幣匯率卻比韓元更弱，引發立委關切，中央銀行總裁楊金龍28日點出，韓元匯率向來有「大升大貶」特性，台灣則因中小企業眾多，匯率須更為穩定；另外，相較之下，外資也更偏愛台股，由於台灣經濟、金融及匯率相對穩定，因此外資對台股的著墨程度較深。

搶攻Z世代 純網銀樂天銀行首推「樂天國際銀行胖達卡」限量發行

根據台灣樂天集團市場調查，樂天胖達在台灣的品牌知名度高達40%，然而樂天國際銀行（RICB）現有客戶與台灣樂天會員之間的重疊率僅有26%。於是樂天國際銀行首度與台灣樂天生態圈跨部門合作，將樂天胖達正式融入樂天國際銀行的產品之中。推出全新的金融卡「樂天國際銀行胖達卡」。

土銀進軍財管2.0正式開辦高資產業務 高資產客戶專屬保險問世

因應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，土地銀行今年7月16日獲金管會核准辦理「高資產客戶適用之金融商品及服務」，於10月28日正式開辦，並由土地銀行董事長何英明、總經理張志堅共同主持高資產業務成軍啟動典禮，宣告土地銀行財富管理服務邁入新的里程碑。

南山人壽調查揭十大健康壞習慣 年輕人熬夜、吃宵夜、久坐最嚴重

南山人壽攜手工研院公布「2026年永續健康白皮書」發現，國人有十大不良生活習慣，可能造成代謝症候群上門，首先在飲食未節制上有三大不良習慣，一是有近52%的受訪者每周都吃高油高熱量食物，二是逾27%每周都有吃宵夜，三是近61%受訪者每周都吃甜食。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。