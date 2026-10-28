金管會強化金融資安韌性2026台灣周11月4日舉行 聚焦AI新型態威脅

隨著金融科技的快速發展，資安韌性已成為金融業在面對網路攻擊與營運中斷威脅時，不可或缺的核心競爭力。「2026臺灣周」2026年特別納入資安議題，彰顯對金融安全與資安韌性的高度重視。「資安韌性與戰略」活動由金管會、台灣證券交易所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及集中保管結算所共同舉辦，以金管會的金融資安韌性發展藍圖為核心主軸，聚焦金融資安韌性發展方向及實務經驗交流，訂於11月4日在台北漢來大飯店3樓鉑金C廳舉行，並邀請金融業資安長及資安主管共襄盛舉。

為持續提供民眾安心、便利、穩定不中斷的金融服務，金管會2020年8月發布金融資安行動方案、2022年12月發布金融資安行動方案2.0，並於2025年12月進一步發布金融資安韌性發展藍圖，全面引導金融業提升資安防護力與營運韌性。另為協助金融業強化AI應用的風險管理及因應前沿AI攻擊威脅，金管會陸續發布金融業運用人工智慧（AI）指引、金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議，並於今年10月13日發布金融業運用代理AI安全諮詢文件，就金融業導入代理AI的安全治理、風險分級、安全控管等面向徵詢外界意見。

這次活動特別邀請金管會副主委莊琇媛蒞臨致詞，並邀請金管會資訊服務處處長林裕泰主講金融資安韌性發展藍圖，以及英國標準協會（BSI）東北亞區董事總經理謝君豪主講全球資安韌性趨勢洞察與最佳實踐兩場專題演講，分享我國金融資安韌性政策推動方向，以及國際資安韌性發展趨勢與實務經驗。

活動最後安排資安韌性與發展專題座談，由林裕泰擔任主持人，與談陣容包括BSI東北亞區董事總經理謝君豪、中國信託商業銀行資安長吳佑文、群益金鼎證券資安長吳允文及元大人壽資安長林承忠。期盼透過這次活動，協助與會者深入了解金融資安政策發展方向，凝聚金融業界共識，共同攜手建構金融體系整體資安韌性，打造安全、穩健且值得大眾信賴的金融環境。

「2026台灣周：資安韌性與戰略」活動將於11月4日舉行，歡迎金融業資安長及資安主管踴躍報名參加。更多活動資訊，請參閱台灣周活動網站：www.taiwanweeks.com。