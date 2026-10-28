強強聯手 南山人壽推健康代謝黃金公式

延長國人健康壽命，從維持健康代謝力作起。南山人壽攜手工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」、及《康健》媒體團隊，強強聯手，在28日公布「2026年永續健康白皮書」，找到健康代謝力的黃金公式，即必須有生活健康力、幸福企業力與財務健康力，三力齊發即能更長時間維持健康代謝力，拒絕慢性病上身。

據衛生福利部（下稱衛福部）公布的國人前10大死因，三高問題造成的慢性病，即心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎與腎病變等，從2024年開始，已連續兩年，每年共奪走超過6萬名國人的生命，超過癌症造成的死亡人數，且近10年來，三高相關的慢性病已造成超過57萬名國人喪生，2024年健保給付三高相關疾病的點數亦接近1,700億點。

衛福部國民健康署（下稱國健署）2025年公布的「健康促進統計年報」，亦揭露18歲以上國人的高血壓、高血糖與高血脂盛行率已拉高到30%、13%與31%，再創下新高。政府在2022年開始推動「代謝症候群防治計畫」，針對三高（血壓高、血糖高、血脂高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），5項危險因子中若出現3項以上，即是罹患代謝症候群，應由醫師評估代謝症候群患者的慢性病風險因子，再進行個人化疾病管理，提供飲食、運動、體重控制、戒菸戒檳、三高管理等健康指導，據國健署統計，至今已有約3.5萬名參與者成功逆轉代謝症候群。

南山人壽董事長尹崇堯認為「上工治未病」，應提早找出造成國人代謝症候群的原因，盡最大可能維持健康代謝，才能避免衍生為慢性病或重大疾病。

南山人壽與工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」、及《康健》媒體團隊共同合作，透過訪談、研究分析與問卷調查，了解主要國家如何因應盛行率不斷提高的代謝症候群，如何透過改善國民代謝問題，來降低政府財政與醫療支出等趨勢。

同時，南山人壽完成逾1.5萬人的生活習慣大調查問卷，發現國人有十大不良生活習慣，可能造成代謝症候群上門，首先在飲食未節制上有三大不良習慣，一是有近52%的受訪者每周都吃高油高熱量食物，二是逾27%每周都有吃宵夜，三是近61%受訪者每周都吃甜食。

其次是運動不足的三大不良習慣，即一是有逾62%受訪者未開始規律訓練肌力，二有近44%受訪者每周運動低於1小時，三是有近52%受訪者每天久坐逾6小時。

第三是睡眠與高壓的四大不良習慣，一即有近37%受訪者每天超過12點才睡覺；二是近18%的人每天睡不滿6小時；三是34%受訪者每周都出現睡眠障礙，四是近38%的人每周都感受到極大壓力。

很多人是同時出現這些不良習慣，且已開始出現代謝不良的問題，如超過12點才睡，又睡不滿6小時的人中，有超過一半BMI值落在過重或肥胖的區間；每周都吃高油高熱量、宵夜及甜食者，也有近一半BMI值是過重或肥胖；每周都感受到極大的壓力且出現睡眠障礙，有逾46%BMI值是進入過重或肥胖。

南山人壽更發現20歲到29歲族群，在每周吃高油高熱量、吃宵夜與甜食，每天久坐逾6小時，每天超過12點才睡，每周都感到極大壓力這些不良生活習慣上，都是各年齡層占率最高者，提醒年輕人若再不注意調整生活步調，長期下來，可能正在透支自己的代謝力。

「2026年永續健康白皮書」亦邀集12位醫生、營養師、產官學界專家學者，提供六大生活健康力的建議，一是打斷久坐與增加運動，每30分鐘起身一次，從零碎時間運動開始，每周累積至少運動150分鐘，二養成健康飲食習慣，從戒掉宵夜、含糖飲料、甜食、高油食品先開始，逐步朝健康飲食邁進；三是重視健康管理，定期量腰圍、血糖、血壓與血脂；四強化睡眠品質，當成代謝調整的一環；五增加肌肉量，提早因應大腦退化與失智風險；六察覺壓力源，學著用健康方式紓解壓力。

問卷中亦調查國人最擔心的三大疾病，有64.15%受訪者擔心罹患癌症，占率排名第一，占率第二名是失智症，有55.31%，第三名則是心血管疾病，占55.05%，與2025年調查排名相同。

良好的健康需要無憂的財務健康力支撐，整體受訪者逾40%認為醫療及長照準備金至少要600萬元以上，甚至有18.3%認為要超過1,000萬元，平均認為需要準備682萬元的醫療與長照基金。有39.3%的受訪者已準備超過300萬元，但超過千萬者只占5.9%，整體平均準備337萬元，等於缺口仍有345萬元。

已開始準備醫療及長照準備金的受訪者中，70.3%是用保險規劃，49%採用股票基金投資，35.3%是銀行存款；但也有11.8%完全未開始準備。

「2026年永續健康白皮書」中，專家學者亦提出四大財務健康力的建議，一是及早經營「財務生命」，可用定期定額強迫儲蓄等方式，先逐步建立資產底氣；二是國人平均8到9年的不健康餘命，若財務許可，可考慮準備1,000萬元的長照基金才比較安心，在照護費用上，每月至少用3萬元估算，顧好自己就是對子女最好的交待；三是保險規劃先以定期險打底，再用終身險延長保障，先自益再他益，四是重大疾病保障建議拉到100萬元，以因應新式醫療與新藥的自費部分。

政府呼籲公私協力，一起防治代謝症候群，即企業亦要關心員工的代謝健康，專家學者在「2026年永續健康白皮書」中亦提出幸福企業力四大建議，一是將健康「內建」在職場中，企業可透過環境與制度設計，讓員工能利用上班零碎時間增加活動量；二是重視勞工健檢的後續管理，提醒健檢紅字員工增加運動與健康飲食；三是關心員工心理健康，提早接住情緒失衡者；四鼓勵員工定期參加運動性社團或活動。

南山人壽總經理范文偉亦在「2026年永續健康白皮書」中揭露南山人壽身為永續健康領航者，在幸福企業與關心員工健康上做的六大努力，一是規格升級的全面員工健檢與智慧追蹤，所有南山人壽員工不限年齡、每年都享有一次增加項目的健康檢查，且在保護個資下，會由職場護理人員主動關懷健檢出現紅字的員工，提供正確衛教與安排醫生諮商，2025年即主動追蹤逾900位南山人；二是日常職場健康照護與行動關懷，有護理師每天不定樓層關懷員工；三是舉辦專業健康講座，2025年共有25場次、逾4,000人次參加。

四是推動職場希望工程與多元運動社團，自2023年起每年斥資上億元，優化辦公空間，打造共享或健身區域，並創建30個運動社團；五是AI賦能提升員工工作效率，全面導入AI運用，協助員工提升工作效率，鼓勵準時下班；六是揪團倡議健康與擴大社會影響力，南山人壽不只照顧自家員工，透過團險、公益、健康守護圈等，揪集承保與合作企業，一同關心員工與國人的健康代謝力，並透過每年舉辦永續健康論壇、發布永續健康白皮書等，對外倡議，呼籲社會大眾一起關心健康，響應健康台灣政策。

南山人壽今天舉辦2026永續健康白皮書記者會，南山人壽資深協理王保勲（圖）發表國人生活習慣大調查重點倡議。記者許正宏／攝影