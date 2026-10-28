央行發聲澄清 未提及主權基金不應動用外匯存底

針對部分媒體報導央行總裁楊金龍強調主權基金不應動用外匯存底，央行28日發布聲明澄清，相關報導與事實不符。央行指出，楊金龍28日赴立法院財委會答詢時，僅表示主要先進國家多有推動主權基金，台灣也有經濟實力可以設立，並未提及主權基金不應動用外匯存底。

楊金龍28日備詢時表示，目前主要先進國家多有推動主權基金，台灣也具備這項實力，目前由國發會主導規劃，只要按部就班、謹慎規劃，時機成熟就會推出，並無「時機好壞」的問題。

不過，部分媒體報導，楊金龍「強調主權基金不應動用外匯存底，畢竟外匯存底具有穩定經濟的特定法定職責」。對此，央行澄清，楊金龍答詢時並未作出上述表示，相關報導與事實不符。