聽新聞
0:00 / 0:00
央行發聲澄清 未提及主權基金不應動用外匯存底
針對部分媒體報導央行總裁楊金龍強調主權基金不應動用外匯存底，央行28日發布聲明澄清，相關報導與事實不符。央行指出，楊金龍28日赴立法院財委會答詢時，僅表示主要先進國家多有推動主權基金，台灣也有經濟實力可以設立，並未提及主權基金不應動用外匯存底。
楊金龍28日備詢時表示，目前主要先進國家多有推動主權基金，台灣也具備這項實力，目前由國發會主導規劃，只要按部就班、謹慎規劃，時機成熟就會推出，並無「時機好壞」的問題。
不過，部分媒體報導，楊金龍「強調主權基金不應動用外匯存底，畢竟外匯存底具有穩定經濟的特定法定職責」。對此，央行澄清，楊金龍答詢時並未作出上述表示，相關報導與事實不符。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。