永豐金證券攜手刑事局簽署阻詐合作MOU 預警高齡族仙股詐騙風險

券商守護高齡投資人的「警證情資共享、聯防」預警機制將上路。永豐金證券10月28日與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙專案合作意向書（MOU），要攜手串聯165反詐騙情資與證券交易資訊，即時辨識港美股（仙股）高風險交易態樣與名單，主動預警、及早關懷，讓券商成為高齡投資人的防詐前哨站。

永豐金證券董事長朱士廷、刑事警察局副局長蕭欽杰共同代表簽署。永豐金證券總經理蘇威嘉，及二位獨董林玲蘭、劉彩卿，董事蔡鴻賢，以及刑事警察局相關科室等多位貴賓亦蒞臨觀禮。朱士廷致贈蕭欽杰「展翅領航．跨域聯防」琉璃紀念禮，象徵警證攜手打造情資共享與風險預警新機制，讓防詐訊息更早、更快速送達高風險投資人手中。

朱士廷致詞時表示，金融業經營的不只是資產，更是信任。永豐金證券近三年攔阻228件詐騙案、攔阻金額達5,857萬元。面對假投資資訊、深偽技術（Deepfake）到即時通訊工具等詐騙手法不斷翻新，永豐金證券選擇深度結合每日更新的警政情資，希望落實「及早發現、及早關懷、及早攔阻」，提升投資詐欺辨識與攔阻效能，共築全民防詐網。

蕭欽杰肯定永豐金證券長期投入防詐工作，指出2025年曾成功攔阻單筆高達約1,131萬元仙股投資詐騙案。這次結合科技工具與警政情資共享機制，可望更早辨識潛在被害人，提早介入關懷，展現金融機構主動防詐的積極作為。

據合作意向書內容，永豐金證券將導入165反詐騙專線聯防平台情資，結合警政專業及早介入，打造「情資共享、風險預警、即時攔阻、全民防詐」四大金融安全防線。針對65歲以上高齡買進1元以下港美股（仙股）標的交易態樣名單，即時比對出高風險名單，由分公司業務同仁主動關懷。以「名單篩選、科技串接、分級關懷」三大防詐措施，強化高齡族風險交易態樣辨識能力。

永豐金控（2890）2023年與刑事警察局建立資安與阻詐合作機制、2025年與台灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，永豐金證券接棒將警政資訊導入證券風控流程，推動投資人保護由異常交易監控邁向風險預警，繼續深化與警政機關的防詐合作。

永豐金證券續精進第一線阻詐，2026年2月，彰化據點營業員日常服務時覺查異狀，即時攔阻一筆600萬元假投資詐騙案，事後客戶拍攝現金照片致謝，成為第一線阻詐成效的最佳見證。