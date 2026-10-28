楊金龍反對動用外匯存底設主權基金？央行急澄清：從未這樣說

中央銀行今日發出新聞稿，澄清部分媒體報導總裁楊金龍反對動用外匯存底成立主權基金，強調相關報導與事實不符，楊金龍在立法院答詢時，從未表示主權基金不應動用外匯存底。

央行指出，部分媒體報導楊金龍今日赴立法院財政委員會備詢時，強調主權基金不應動用外匯存底，因外匯存底具有穩定經濟的特定法定職責，但這並非楊金龍當時的發言內容。

央行澄清，楊金龍答詢時僅表示，主要先進國家多有推動主權基金，台灣也具備成立主權基金的經濟實力，並未對是否動用外匯存底表態。

事實上，當時是國民黨立委林德福質詢時，提出不應任意動用外匯存底的看法，楊金龍則回應，台灣應依自身實力及規畫決定是否設立主權基金，不必受到外界影響。

值得注意的是，央行過去反對的是「無償撥用」外匯存底，楊金龍今年6月也表示，不排除透過有償方式取得資金。