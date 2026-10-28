搶攻Z世代 純網銀樂天銀行首推「樂天國際銀行胖達卡」限量發行

根據台灣樂天集團市場調查，樂天胖達在台灣的品牌知名度高達40%，然而樂天國際銀行（RICB）現有客戶與台灣樂天會員之間的重疊率僅有26%。於是樂天國際銀行首度與台灣樂天生態圈跨部門合作，將樂天胖達正式融入樂天國際銀行的產品之中。推出全新的金融卡「樂天國際銀行胖達卡」。

樂天銀行表示，這張全新的「樂天國際銀行胖達卡」不單單是一張金融卡，更是樂天集團生態圈資源的強力延伸。透過集團橫跨電子商務、信用卡、旅遊、電子書與金融領域的豐富資源，樂天胖達成功串聯起各項服務的黏著度。此次發行「樂天國際銀行胖達卡」，除了希望強化品牌識別外，也期盼將日系精緻、便捷的多元服務與優惠帶給喜愛日系風格的消費者，讓金融理財兼具好玩與實用。

在樂天國際銀行（RICB）既有的客戶結構中，30至45歲的千禧世代占了60%，是目前穩固的主力客群。而作為沒有實體分行的純網銀，金融卡（ATM卡）往往是與客戶之間唯一的實體接觸點。因此，樂天國際銀行以「樂天胖達」作為敲門磚，鎖定18至29歲的Z世代年輕族群，自即日起全新限量發行「樂天國際銀行胖達卡」（新申請者適用）。期望藉由樂天胖達的親和力，吸引更多年輕人認識樂天國際銀行，並以此為起點，將品牌的情緒價值延伸至客戶的日常生活中，體驗日系精緻且便捷的多元服務。

配合「樂天國際銀行胖達卡」全新限量發行，樂天國際銀行限時推出新戶專屬存款優惠與新戶禮回饋：推出新戶專屬最高10%優惠年利率活儲。同步搭配6個月期2.5%優惠年利率定存，單筆1萬元即可起存。以及樂天胖達專屬開戶禮，活動期間內只要完成指定開戶任務，即贈送樂天胖達專屬禮。