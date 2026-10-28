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金管會頒發金融教育貢獻獎 北富銀連續三年獲表揚

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北富邦銀行連續三年獲金管會「金融教育貢獻獎」表揚，由金管會主委彭金隆（左）頒發獎座，北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛（右）代表領獎。圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行連續三年獲金管會「金融教育貢獻獎」表揚，由金管會主委彭金隆（左）頒發獎座，北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛（右）代表領獎。圖／台北富邦銀行提供

金融監督管理委員會28日頒發「115年度金融教育貢獻獎」，台北富邦銀行長期深耕金融培力，以「從零用錢到第一份薪水」專案榮獲「最佳薪傳獎-金質獎」，這也是北富銀連續三年獲得「金融教育貢獻獎」表揚，肯定其串聯兒童理財、青少年財務健康及校園防詐教育的創新作法。

北富銀表示，金融教育不只是知識傳授，更重要的是培養面對各種金融情境時的判斷能力。北富銀曾與親子天下教育創新中心共同發起青少年財務健康調查，發現超過八成高中職學生已擁有金融帳戶，但真正有信心使用金融服務者僅約35%，超過六成不熟悉金融商品，近四分之一曾遭遇詐騙，顯示金融素養與風險意識仍有強化空間。

有鑑於此，北富銀以「從零用錢到第一份薪水」為主軸，規劃涵蓋8至18歲的金融教育學習歷程，推動全齡金融培力。針對兒童族群，自1998年起持續辦理「小富翁理財營」，透過理財桌遊、互動教學及銀行實境體驗等方式，引導學童建立金錢管理與責任消費觀念，迄今已陪伴超過8,700名學員成長。

不同於傳統課堂教學，小富翁理財營將銀行分行化身為學習場域，讓孩子透過角色扮演、點鈔機操作、外幣兌換及ATM體驗等活動，理解銀行運作與金融服務；並透過理財桌遊學習儲蓄、保險、投資、借貸及風險管理等觀念，將抽象的金融知識轉化為貼近生活的學習體驗。

隨著孩子逐步成長，北富銀推動「青少年財務健康校園培力計畫」，以高中職學生為對象，聚焦記帳儲蓄、消費管理、投資理財及金融防詐等主題，協助學生為人生第一份薪水及未來財務決策做好準備。2025年共走入全台7所高中職校園，辦理22場課程與講座，觸及1,509人次，整體學習成效提升28.4%，其中記帳與儲蓄相關知識提升幅度更超過五成。

面對詐騙風險日益年輕化，北富銀也將防詐教育納入金融培力核心內容，結合第一線阻詐實務經驗與真實案例，攜手地方政府、教育單位及檢警機關推展校園反詐宣導。2026年與台中市政府合作完成「校園識詐防護網」24場入校宣講，觸及約10,800名師生，並與新北市政府簽署防詐合作備忘錄，後續會深入新北市高中職及國中舉辦40場巡迴宣導，將防詐觀念帶進校園，提升年輕世代風險辨識能力。

金融教育是一項長期工程，從兒童到青少年，每個成長階段都有不同的金融課題。北富銀將持續結合銀行專業與教育資源，深化全齡金融教育及校園防詐推廣，讓金融素養成為陪伴孩子一生的重要能力。

北富銀 金管會 教育

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