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新光人壽推動普惠金融、防詐宣導有成 金管會頒「金融教育貢獻獎」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新壽獲「金融教育貢獻獎」之「最佳協力獎」卓越獎，由金管會主委彭金隆（右二）頒獎，新光人壽資深副總廖晨旭代表受獎（右三）。新光人壽／提供
新壽獲「金融教育貢獻獎」之「最佳協力獎」卓越獎，由金管會主委彭金隆（右二）頒獎，新光人壽資深副總廖晨旭代表受獎（右三）。新光人壽／提供

金管會「115年度金融教育貢獻獎」榜單揭曉，台新新光金控（2887）子公司新光人壽長期推動普惠金融與防詐宣導，以「跨域共創金融平權生態圈專案」脫穎而出，獲頒「最佳協力獎」卓越獎。新光人壽不僅將金融教育從單向宣導，轉化為更貼近生活的互動體驗，更透過與眾多機構跨域串聯，讓一輩子都受用的知識傳入弱勢族群，展現新光人壽作為「金融教育平台整合者」的行動力，備受主管機關肯定。

新光人壽秉持「公平待客」與「誠信經營」的核心精神，深知金融教育不該只是一次性的宣導，應建立長期穩定的支持系統，才能真正落實金融平權的願景。因此，近年新光人壽主動串聯內政部警政署、法務部調查局、國立東華大學、彤鳥社會企業、台灣尤努斯基金會、陽光基金會、台灣公益團體自律聯盟、數位人道協會、國語日報社及新光銀行等14個跨領域夥伴，透過「產學、公私、社企、社福、跨業及數位」等多元協力模式，打破傳統政令宣導的單向沉悶感，將金融資源精準輸送至偏鄉校園、樂齡據點與金融弱勢群體等真正需要被關懷的社會角落。

在金融教育推廣上，除了一般社會大眾與學子，新光人壽不僅關注金融弱勢族群的需求，除了推動防詐教育宣導，也透過多元專案協助偏鄉學童、青年、銀髮長者及弱勢家庭建立基本的風險意識與保險觀念；另針對視障、跨性別等不同族群舉辦金融教育與防詐講座，從不同生活情境出發，協助參與者能更容易理解金融與保險資訊，實踐公平待客理念；面對資訊落差較大的族群，亦把握深入社區、校園及公益場域的機會，以生活化、易理解的方式傳遞金融與保險知識，讓金融教育不只是「聽得懂」，更能真正轉化為日常生活中的風險防護能力。

同時，新光人壽也持續落實內部教育及優化保戶服務，盼以更貼近使用者需求的方式，讓公平待客落實在每一次服務流程之中。如去年與肯納基金會、真善美智能障礙中心合作完成「保險服務易讀手冊」，將複雜的保險內容轉化為更容易理解的格式，提供智能障礙者、家屬及第一線服務同仁使用，協助弱勢族群更安心的理解保險內容，降低資訊落差所產生的服務風險。

為了讓金融教育更貼近大眾生活，新光人壽也結合跨域資源，除攜手社會企業共同開發金融教育桌遊，以情境式學習帶領孩童、青年學子認識保險保障及建立防詐意識外，也結合政府及民間機構的防詐、數位平台、教育傳媒等資源，推動系列主題講座、遠距教學與偏鄉讀報計畫，期盼持續擴大金融教育觸及對象與範圍，全面提升大眾與弱勢群體的金融素養與防詐韌性，深化金融業與社會大眾之間的信任。

展望未來，新光人壽將秉持「認真、創新、永續」的承諾，持續擴大與地方政府、教育機構及社福團體的合作網絡，以實際行動回饋社會，讓普惠金融服務深入全台每個角落，實踐社會共好，為台灣社會提供堅實的保險安定力量。

新光人壽 金管會 新光金控

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