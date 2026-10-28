快訊

薄長袖準備！2波東北季風接力迎風面有雨 北台灣低溫探17度

現場畫面曝光！西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 釀多人傷亡

她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

「2026台灣周：資安韌性與戰略」11月4日舉行 聚焦金融資安韌性

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

隨著金融科技的快速發展，資安韌性已成為金融業在面對網路攻擊與營運中斷威脅時，不可或缺的核心競爭力。「2026台灣周」於今年度特別納入資安議題，彰顯對金融安全與資安韌性的高度重視。「資安韌性與戰略」活動由金融監督管理委員會（下稱金管會）、台灣證券交易所、台灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及集中保管結算所共同舉辦，以金管會「金融資安韌性發展藍圖」為核心主軸，聚焦金融資安韌性發展方向及實務經驗交流，訂於11月4日假台北漢來大飯店3樓鉑金C廳舉行，並邀請金融業資安長及資安主管共襄盛舉。

為持續提供民眾安心、便利、穩定不中斷的金融服務，金管會於2020年8月發布「金融資安行動方案」、2022年12月發布「金融資安行動方案2.0」，並於2025年12月進一步發布「金融資安韌性發展藍圖」，全面引導金融業提升資安防護力與營運韌性。另為協助金融業強化AI應用的風險管理及因應前沿AI攻擊威脅，金管會陸續發布「金融業運用人工智慧（AI）指引」、「金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議」，並於今年10月13日發布「金融業運用代理AI安全諮詢文件」，就金融業導入代理AI之安全治理、風險分級、安全控管等面向徵詢外界意見。

本次活動特別邀請金管會副主任委員莊琇媛蒞臨致詞，並邀請金管會資訊服務處處長林裕泰主講「金融資安韌性發展藍圖」，及英國標準協會（BSI）東北亞區董事總經理謝君豪主講「全球資安韌性趨勢洞察與最佳實踐」兩場專題演講，分享我國金融資安韌性政策推動方向，以及國際資安韌性發展趨勢與實務經驗。

活動最後安排「資安韌性與發展」專題座談，由林裕泰處長擔任主持人，與談陣容包括BSI東北亞區董事總經理謝君豪、中國信託商業銀行資安長吳佑文、群益金鼎證券資安長吳允文及元大人壽資安長林承忠。期盼透過本次活動，協助與會者深入瞭解金融資安政策發展方向，凝聚金融業界共識，共同攜手建構金融體系整體資安韌性，打造安全、穩健且值得大眾信賴的金融環境。

「2026台灣周：資安韌性與戰略」活動將於11月4日舉行，歡迎金融業資安長及資安主管踴躍報名參加。更多活動資訊，請參閱台灣周活動網站：www.taiwanweeks.com

資安 韌性 戰略

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金管會領航 強化資安韌性

迎戰歐盟 CRA 勤業眾信助立端接軌國際資安標準

「TiBOOST 創新大步計畫」鏈結396家全球AI新創 12強出爐

期交所第12屆期貨鑽石獎10月27日舉辦頒獎典禮 表揚卓越機構

相關新聞

台灣經濟成長贏南韓、台幣卻比韓元弱 楊金龍點出關鍵原因

台灣今年經濟成長率及貿易表現亮眼，但新台幣匯率卻比韓元更弱，引發立委關切，中央銀行總裁楊金龍28日點出，韓元匯率向來有「大升大貶」特性，台灣則因中小企業眾多，匯率須更為穩定；另外，相較之下，外資也更偏愛台股，由於台灣經濟、金融及匯率相對穩定，因此外資對台股的著墨程度較深。

獨／國票金開會通過薪酬改革方案形同未降 董總每月薪酬比兆豐多逾10萬

時隔一個月，國票金控今日再度召開董事會對薪酬改革方案拍板定案，據本報掌握的董事會討論方案內容，國票金控的薪酬水準，不只是對標兆豐金而且還超過。其中，董事長的月薪上限定在43.8萬元，已超過兆豐金控的月薪33萬元的水準，另外加入每月津貼10萬元，合計53.8萬元。此一水準與原本的一個月56萬元的薪資比較起來，幾乎等於沒調降。

新台幣淪最弱亞幣 楊金龍：匯率波動若太大 央行一定會進場

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院業務報告，針對近來新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。

CPI破2% 央行總裁楊金龍回顧歷史 透露升息時機

國內消費者物價指數（CPI）突破2%，央行何時可能再度升息？中央銀行總裁楊金龍今日在立法院財政委員會答詢時，回顧2022年通膨攀升、央行啟動升息的經驗，直言當年CPI達到2.95%，央行就必須升息，並強調目前關心的是明年通膨會到多少。

大借錢時代來臨！個人放款餘額22.9兆元創史上新高

大借錢時代來臨！台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點。

土銀進軍財管2.0正式開辦高資產業務 高資產客戶專屬保險問世

因應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，土地銀行今年7月16日獲金管會核准辦理「高資產客戶適用之金融商品及服務」，於10月28日正式開辦，並由土地銀行董事長何英明、總經理張志堅共同主持高資產業務成軍啟動典禮，宣告土地銀行財富管理服務邁入新的里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。