「2026台灣周：資安韌性與戰略」11月4日舉行 聚焦金融資安韌性

隨著金融科技的快速發展，資安韌性已成為金融業在面對網路攻擊與營運中斷威脅時，不可或缺的核心競爭力。「2026台灣周」於今年度特別納入資安議題，彰顯對金融安全與資安韌性的高度重視。「資安韌性與戰略」活動由金融監督管理委員會（下稱金管會）、台灣證券交易所、台灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及集中保管結算所共同舉辦，以金管會「金融資安韌性發展藍圖」為核心主軸，聚焦金融資安韌性發展方向及實務經驗交流，訂於11月4日假台北漢來大飯店3樓鉑金C廳舉行，並邀請金融業資安長及資安主管共襄盛舉。

為持續提供民眾安心、便利、穩定不中斷的金融服務，金管會於2020年8月發布「金融資安行動方案」、2022年12月發布「金融資安行動方案2.0」，並於2025年12月進一步發布「金融資安韌性發展藍圖」，全面引導金融業提升資安防護力與營運韌性。另為協助金融業強化AI應用的風險管理及因應前沿AI攻擊威脅，金管會陸續發布「金融業運用人工智慧（AI）指引」、「金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議」，並於今年10月13日發布「金融業運用代理AI安全諮詢文件」，就金融業導入代理AI之安全治理、風險分級、安全控管等面向徵詢外界意見。

本次活動特別邀請金管會副主任委員莊琇媛蒞臨致詞，並邀請金管會資訊服務處處長林裕泰主講「金融資安韌性發展藍圖」，及英國標準協會（BSI）東北亞區董事總經理謝君豪主講「全球資安韌性趨勢洞察與最佳實踐」兩場專題演講，分享我國金融資安韌性政策推動方向，以及國際資安韌性發展趨勢與實務經驗。

活動最後安排「資安韌性與發展」專題座談，由林裕泰處長擔任主持人，與談陣容包括BSI東北亞區董事總經理謝君豪、中國信託商業銀行資安長吳佑文、群益金鼎證券資安長吳允文及元大人壽資安長林承忠。期盼透過本次活動，協助與會者深入瞭解金融資安政策發展方向，凝聚金融業界共識，共同攜手建構金融體系整體資安韌性，打造安全、穩健且值得大眾信賴的金融環境。

「2026台灣周：資安韌性與戰略」活動將於11月4日舉行，歡迎金融業資安長及資安主管踴躍報名參加。更多活動資訊，請參閱台灣周活動網站：www.taiwanweeks.com。