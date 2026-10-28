遠雄人壽強化全員防詐力！董事會引領守護客戶權益 落實公平待客

隨著詐騙手法不斷翻新，從假投資、假交友到AI變聲與深偽技術應用，金融詐騙案件層出不窮，提升識詐、阻詐與防詐能力已為金融機構的重任，遠雄人壽與內政部警政署刑事警察局建立「金警聯防」協力機制，連續兩年攜手臺北市政府警察局辦理防詐講座，向第一線客服人員分享最新詐騙趨勢與實務案例，透過情資分享、識詐教育及資源整合，持續強化風險預警與攔阻能力，攜手打造更完善的金融安全防護網。秉持「待客如親、同理用心」的服務理念，遠雄人壽董事會號召全體同仁深化防詐意識，共同投入反詐行動，不僅守護自身安全，更成為協助客戶辨識風險、阻絕詐騙的第一道防線，以具體作為落實公平待客精神。

為提升全民防詐意識，遠雄人壽持續推動多元防詐宣導，集結內外勤員工組成防詐志工團，深入台東偏鄉小學及全台多處社區據點，向學童及高齡長者分享常見詐騙樣態與防範技巧，透過互動教學與真實案例解析，協助不同族群建立正確風險觀念，強化自我保護能力；遠雄人壽官網亦設置防詐專區，提供最新詐騙手法解析及防範資訊；同時透過社群平台、辦理實體活動等方式邀請民眾分享親身經歷，以真實故事提醒大眾提高警覺；此外，並結合深耕大學院校多年的「金險獎」校園賽事，鼓勵青年學子透過影像、動畫及音樂創作等創新方式擴大防詐影響力。

除了對外推廣防詐觀念，遠雄人壽同步推動「全員防詐」行動，透過教育訓練、案例分享及多元宣導活動，持續提升內部員工識詐與應變能力，成為防詐守門員。日前一位高齡保戶特地跨縣市至客服中心辦理保單借款，客服人員主動關懷後察覺，保戶是聽信「投資老師」建議準備借款投資，由於此情境與常見投資詐騙手法高度相似，在通報警方協助下，成功攔阻保戶財產損失，再次展現第一線同仁具備守護客戶資產安全的專業與敏銳度。

遠雄人壽視防範詐騙為金融保險服務的重要使命，更是落實公平待客與企業永續的重要一環，未來將持續深化普惠金融精神，推動多元金融教育與防詐倡議，並串聯政府機關、警政單位、學校及社會各界力量，擴大識詐教育推廣範圍，同時結合科技工具與創新防護措施，以教育宣導與科技防詐雙軌並進，打造更綿密的金融安全網與友善的金融環境，讓每一份信任都獲得最堅實的保障。