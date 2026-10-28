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新光人壽獲利改善 信評：台新新光金控評等展望調整至「穩定」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評評估，由於新光人壽的個別基礎信用結構（SACP）改善，台新新光金控（2887）集團的合併信用結構已趨於穩定。未來兩年應可有效管理主要子公司的合併後整合情況。中華信評今天將台新新光金控與台新大安租賃長期評等的評等展望由「負向」調整為「穩定」，並確認該兩家公司的長期與短期發行體信用評等。

台新新光金控「穩定」的評等展望反映：中華信評認為，未來兩年該金控集團應可大致維持信用結構，並有效管理主要營運子公司的合併後整合作業。亦預期該金控集團在合併後仍將為以銀行業務為主體的金控集團，未來兩年台新銀行在該金控集團總資產中的占比仍將超過一半。

前述因素將有助於緩解台新新光金控集團的信用結構因與財務體質較弱的新光金控合併而面臨的壓力。同時，中華信評亦將台新銀行與新光銀行的評等展望由「發展中」調整為「正向」，反映若未來兩年合併後銀行事業體仍可維持一定規模的國內存款市占率，則中華信評在將潛在政府支持納入考量後可能會調升合併後銀行的評等。

評等理由指出，台新新光金控的合併集團信用結構在新光人壽的 SACP 改善後趨於穩定。中華信評已將新光人壽以標普全球評級全球等級評等來看的 SACP 評估結果從「bbb-」調升至「bbb」，反映新光人壽在新光金控集團與台新新光金控集團旗下的壽險業務合併後，該公司近幾季的獲利表現已有改善且財務風險結構已趨於穩定。由於相對於台新新光金控核心銀行事業體，新光人壽的信用結構較弱且在集團中的占比相當高，前述 SACP 評估結果調整緩解了金控信用結構所面臨的部分壓力。

台新新光金控集團於2025年與新光金控集團合併。中華信評認為，未來兩年台新新光金控集團仍為以銀行業務為主體的金控集團，台新銀行在該金控集團總資產與信用結構中的占比達一半以上。台新銀行的SACP 評估結果為標普全球評級全球評等等級「bbb+」。

台新新光金控集團未來兩年應可有效管理主要營運子公司的合併後整合工作。壽險、證券、融資租賃與投資顧問等數家營運子公司已完成法定合併作業。台新銀行與新光銀行則將於2027年初合併。雖然台新新光金控集團的市場排名在與新光金控集團合併後有所提升，且主要銀行、壽險與證券子公司的市占率亦因此而大幅擴增，但因國內市場競爭激烈，中華信評認為仍需一段時日方能發揮合併綜效。

台新銀行與新光銀行的評等在合併後可能因政府支持而受惠。由於合併後銀行事業體的國內存款市占率具一定規模，以擬制性基礎計算市占率應可達到5%至6%。中華信評評估該行在台灣的銀行中具中等系統重要性，且政府支持使其評等具調升可能性。

台新新光金控 新光金控 新光人壽

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