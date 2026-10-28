土銀進軍財管2.0正式開辦高資產業務 高資產客戶專屬保險問世

因應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，土地銀行今年7月16日獲金管會核准辦理「高資產客戶適用之金融商品及服務」，於10月28日正式開辦，並由土地銀行董事長何英明、總經理張志堅共同主持高資產業務成軍啟動典禮，宣告土地銀行財富管理服務邁入新的里程碑。

何英明表示，土地銀行自35年成立以來即肩負政策使命，八十年來陪伴無數家庭與企業，從購置第一間房屋、創業發展到資產累積，客戶最重要的資產往往都與「土地」緊密相連。今年適逢土地銀行成立滿80周年，選擇在此刻正式開辦高資產業務，將以長期累積的客戶信任為基礎，發揮不動產金融與信託的專業優勢，實現「財富豐盈，土銀隨行」的承諾，陪伴客戶從財富累積走向家業長青。

為了滿足高資產客戶的真正需求，土地銀行就長期往來建商、地主等客戶，運用土銀深耕不動產金融逾80年的專業，協助客戶將持有之不動產進行資產活化，釋放資產價值並提升資金運用效率，進而結合信託、保險等工具完成傳承規劃，由土地銀行高資產專業服務團隊結合律師、會計師等外部專業顧問，提供資產配置、財富傳承、稅務規劃、企業接班及信託安排等一站式諮詢，為客戶打造客製化且具溫度的全方位財富管理服務。

在金融商品方面，土地銀行今年將推出專屬高資產客戶之保險商品，兼顧保障、資產保全與財富傳承需求；後續「未具證券投資信託基金性質之私募基金」、「不受信用評等限制之外國債券」及「土地銀行自行發行之金融結構債券」等高資產金融商品及服務亦將陸續上架，突破一般財富管理商品之限制，滿足客戶多元投資、資產配置與風險分散的需求。

開辦高資產業務後，土地銀行強調將持續落實公平待客原則，強化客戶適合度評估、商品風險揭露及各項風險管理機制，確保業務穩健發展，守護客戶權益。身為百分百公股銀行，未來將依循「創新引領，共創價值，邁向永續」經營主軸，善用遍布全台之營業據點及海外據點布局，持續深化財富管理服務，建立具土銀特色的高資產客戶服務模式，協助客戶實現「卓見馭局，家業長青」的目標，致力成為高資產客戶最值得信賴的財富管理夥伴。