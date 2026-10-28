新安東京海上產險防詐受肯定 獲金融教育貢獻獎最佳普惠金質獎

新安東京海上產險以「防詐風險金融教育」專案，獲金管會主辦115年度金融教育貢獻獎「最佳普惠獎金質獎」，專案結合保險風險管理專業，深入原住民、健康高齡、新住民、聽語障、年輕學子及社區民眾等六大族群，透過分眾教材、創新互動教學及多元傳播管道，推動防詐風險教育普及化。

金融教育貢獻獎為金管會主辦的重要金融教育表揚機制。新安東京海上以防詐教育專案獲獎關鍵在於從金融弱勢族群需求出發，深入分析不同族群面臨的資訊落差、語言隔閡及風險認知不足等問題，打造符合各族群需求的差異化教材與教學模式，將防詐教育從一般性宣導升級為精準分眾的風險教育行動，讓金融教育真正走進民眾生活場域。

新安東京海上產險表示，聚焦於以「防詐五力」策略架構，透過宣導、素材、互動、整合及傳播全面布局。三年來創建15款多元素材供分眾學習強化理解力，串聯62個公益機構合作，累計舉辦172場防詐公益宣導，更透過宣導前、後調查發現，民眾面對詐騙情境的正確認知率由2成顯著提升9成以上，顯示識詐能力與風險意識獲得實質改善。

除深入全台各地推動實體宣導外，持續建構防詐教材創新與教學深化也是獲獎重要關鍵，近年來更陸續推出台語、客語及手語防詐宣導影片、九國語防詐有聲電子書、防詐漫畫、宣導操及AR擴增實境互動教材「詐騙退扇」等，讓防詐知識跨越數位、語言與感官障礙，真正實現普惠金融精神。同時打造整合線上及線下雙軌擴散並行模式，截至目前專案觸及人次已突破600萬。