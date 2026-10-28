快訊

薄長袖準備！2波東北季風接力迎風面有雨 北台灣低溫探17度

現場畫面曝光！西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 釀多人傷亡

她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

新安東京海上產險防詐受肯定 獲金融教育貢獻獎最佳普惠金質獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
金管會彭金隆主委（左）親自頒發最佳普惠金質獎，由新安東京海上產險副總經理徐柏園代表領獎。新安東京海上產險／提供
金管會彭金隆主委（左）親自頒發最佳普惠金質獎，由新安東京海上產險副總經理徐柏園代表領獎。新安東京海上產險／提供

新安東京海上產險以「防詐風險金融教育」專案，獲金管會主辦115年度金融教育貢獻獎「最佳普惠獎金質獎」，專案結合保險風險管理專業，深入原住民、健康高齡、新住民、聽語障、年輕學子及社區民眾等六大族群，透過分眾教材、創新互動教學及多元傳播管道，推動防詐風險教育普及化。

金融教育貢獻獎為金管會主辦的重要金融教育表揚機制。新安東京海上以防詐教育專案獲獎關鍵在於從金融弱勢族群需求出發，深入分析不同族群面臨的資訊落差、語言隔閡及風險認知不足等問題，打造符合各族群需求的差異化教材與教學模式，將防詐教育從一般性宣導升級為精準分眾的風險教育行動，讓金融教育真正走進民眾生活場域。

新安東京海上產險表示，聚焦於以「防詐五力」策略架構，透過宣導、素材、互動、整合及傳播全面布局。三年來創建15款多元素材供分眾學習強化理解力，串聯62個公益機構合作，累計舉辦172場防詐公益宣導，更透過宣導前、後調查發現，民眾面對詐騙情境的正確認知率由2成顯著提升9成以上，顯示識詐能力與風險意識獲得實質改善。

除深入全台各地推動實體宣導外，持續建構防詐教材創新與教學深化也是獲獎重要關鍵，近年來更陸續推出台語、客語及手語防詐宣導影片、九國語防詐有聲電子書、防詐漫畫、宣導操及AR擴增實境互動教材「詐騙退扇」等，讓防詐知識跨越數位、語言與感官障礙，真正實現普惠金融精神。同時打造整合線上及線下雙軌擴散並行模式，截至目前專案觸及人次已突破600萬。

東京 金質獎 產險

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

兆豐證券、兆豐期貨首辦品牌體驗展 讓金融教育走進生活

李多慧《多慧打工》觀看破百萬創新高！化身野村投信實習生 跨界宣導金融防詐

金融建言五案退出 壽險董監鬆綁、資金回台2.0為何出局？

南山人壽、南山產物連五年躋身公平待客評核前25% 聚焦四大議題打造友善包容金融服務

相關新聞

台灣經濟成長贏南韓、台幣卻比韓元弱 楊金龍點出關鍵原因

台灣今年經濟成長率及貿易表現亮眼，但新台幣匯率卻比韓元更弱，引發立委關切，中央銀行總裁楊金龍28日點出，韓元匯率向來有「大升大貶」特性，台灣則因中小企業眾多，匯率須更為穩定；另外，相較之下，外資也更偏愛台股，由於台灣經濟、金融及匯率相對穩定，因此外資對台股的著墨程度較深。

獨／國票金開會通過薪酬改革方案形同未降 董總每月薪酬比兆豐多逾10萬

時隔一個月，國票金控今日再度召開董事會對薪酬改革方案拍板定案，據本報掌握的董事會討論方案內容，國票金控的薪酬水準，不只是對標兆豐金而且還超過。其中，董事長的月薪上限定在43.8萬元，已超過兆豐金控的月薪33萬元的水準，另外加入每月津貼10萬元，合計53.8萬元。此一水準與原本的一個月56萬元的薪資比較起來，幾乎等於沒調降。

新台幣淪最弱亞幣 楊金龍：匯率波動若太大 央行一定會進場

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院業務報告，針對近來新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。

CPI破2% 央行總裁楊金龍回顧歷史 透露升息時機

國內消費者物價指數（CPI）突破2%，央行何時可能再度升息？中央銀行總裁楊金龍今日在立法院財政委員會答詢時，回顧2022年通膨攀升、央行啟動升息的經驗，直言當年CPI達到2.95%，央行就必須升息，並強調目前關心的是明年通膨會到多少。

大借錢時代來臨！個人放款餘額22.9兆元創史上新高

大借錢時代來臨！台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點。

土銀進軍財管2.0正式開辦高資產業務 高資產客戶專屬保險問世

因應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，土地銀行今年7月16日獲金管會核准辦理「高資產客戶適用之金融商品及服務」，於10月28日正式開辦，並由土地銀行董事長何英明、總經理張志堅共同主持高資產業務成軍啟動典禮，宣告土地銀行財富管理服務邁入新的里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。