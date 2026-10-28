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國泰世華香港分行勇奪香港品質保證局三大獎 五度蟬聯綠色金融大獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華香港分行獲香港品質保證局（HKQAA）頒發「香港綠色和可持續金融大獎」三大獎項，展現深耕永續金融領域的專業實力。圖為香港品質保證局總裁陳沛昌（中）頒獎予國泰世華香港分行總裁劉昌豪（右）和專案協理李大輝（左）。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華香港分行獲香港品質保證局（HKQAA）頒發「香港綠色和可持續金融大獎」三大獎項，展現深耕永續金融領域的專業實力。圖為香港品質保證局總裁陳沛昌（中）頒獎予國泰世華香港分行總裁劉昌豪（右）和專案協理李大輝（左）。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行香港分行深耕永續金融服務有成，本月於香港品質保證局（HKQAA）主辦的「香港綠色和可持續金融大獎2026」一舉榮獲三大獎項，分別為「傑出綠色和可持續貸款結構顧問（公用事業）- 卓越遠見可持續發展掛鉤貸款績效指標」、「綠色和可持續貸款結構顧問貢獻嘉許獎（造紙業）- 卓越遠見可持續發展掛鉤貸款績效指標」，並連續第二年獲頒「傑出綠色和可持續存款服務機構（銀行業） - 卓越遠見綠色存款」獎項。此次亦為國泰世華香港分行第五度獲得「香港綠色和可持續金融大獎」肯定，展現長期深耕永續金融領域的專業實力，支持企業客戶永續轉型布局，開拓未來成長契機。

國泰世華香港分行總裁劉昌豪表示：「2025年推出符合國際標準的『永續產品框架』後，香港分行綠色相關貸款餘額持續成長，同年8月上線的『永續定期存款產品』亦持續吸引企業將資金投入具環境或社會效益的項目，帶動存款規模穩健成長。除推動綠色金融發展，香港分行亦積極將永續發展理念融入日常營運管理，近日全新辦公室更取得『LEED v4 ID+C』 金級認證，進一步展現香港分行在節能、資源效率及室內環境品質等面向的實踐成果。」

因應全球淨零趨勢，國泰世華銀行持續發揮金融核心職能，推動海內外市場永續轉型。今年國泰世華香港分行相關業務成果屢獲國際肯定，全年已囊括六項綠色及可持續金融獎項。除第五度獲得香港品質保證局（HKQAA）「香港綠色和可持續金融大獎」外，更首度摘下素有「商界奧斯卡」美譽的「史蒂夫國際商業大獎」（Stevie Awards）亞洲區「年度可持續發展產品」金獎（Gold Stevie Award for Sustainability Product of the Year in Asia），並獲《彭博商業周刊／中文版》「2026年度金融機構大獎－傑出企業可持續金融獎」及《Asian Banking & Finance》「年度可持續發展倡議獎」。展現國泰世華持續精進金融專業、發揮金融影響力，支持企業客戶因應轉型需求，強化營運韌性與成長動能，奠定長期穩健發展基礎。

展望未來，國泰世華香港分行將延續前瞻布局與創新精神，積極探索永續金融新模式，發揮跨境金融服務優勢，回應企業低碳轉型與海外布局需求。同時，透過創新金融產品與服務，協助企業兼顧營運成長與環境價值，攜手客戶共創永續未來。

國泰世華 國泰 香港

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