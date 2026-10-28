聚恆科技與銀行團簽署10.5億元聯貸合約 深化綠能布局

聚恆科技（4582）今日順利完成10.5億元聯貸案簽約。本次聯貸由國泰世華銀行統籌主辦，相關資金主要用於償還聚恆科技110年聯貸案授信餘額、充實營運及購料週轉金，以及支應應收保證款項等資金需求。該案獲華南銀行、永豐銀行、彰化銀行及台灣企銀等金融機構踴躍參與，最終以10.5億元額度圓滿籌組完成，展現銀行團對聚恆科技經營實績與未來發展前景之肯定，亦彰顯金融業攜手推動綠色金融與永續發展的高度共識。

聚恆科技成立於1998年，深耕再生能源產業28年，並於 2026 年創新板上市。公司具備完整再生能源整合能力，服務涵蓋案場可行性評估、 EPC 工程建置、EMS 能源管理系統、電力交易代操、長期 O&M 維運及申設與財務規劃等服務，串聯能源資產從前期開發、規畫、建置到營運管理的全生命週期。

本案統籌主辦國泰世華銀行長期深耕企業金融服務，致力成為企業成長與轉型的重要夥伴，積極支持新創產業發展，提供多元且具競爭力的金融解決方案。該行亦積極落實綠色金融及ESG 永續投融資理念，推動永續金融及綠色授信業務，並持續精進永續經營作為，打造完善的永續金融生態圈，協助企業實現永續發展目標，攜手創造長期價值。