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台股強漲收復47000點 新台幣量縮小升收32.418元

中央社／ 台北28日電

美國聯準會決策出爐前夕，市場量縮觀望，不過台股強勢上漲，引領部分外資回流，帶動新台幣盤中挺進32.3元價位，終場收在32.418元，小升3.4分，匯價連2升，台北及元太外匯市場總成交金額24.88億美元。

人工智慧巨擘Anthropic公開募股（IPO）申請，投資人重燃對AI概念股的熱情，美股4大指數齊揚，也激勵台股今天開高走強，最高47060.46點，加權指數終場上漲939.35點，收47035.58點，收復47000點關卡。外資則終止連2賣，今天轉為買超159.22億元。

新台幣兌美元今天以32.44元開盤後，隨著台股強漲，一度挺進32.3元價位，最高觸及32.398元，不過外資雙向操作，導致新台幣匯率一度翻貶，盤中最低為32.498元；午後隨著台股收紅，部分外資轉向匯入，加上出口商拋匯支撐，新台幣重新翻升，終場收在32.418元，創逾1週新高。

外匯交易員表示，美國聯準會將於台灣時間週四凌晨公布最新利率決策，市場預料維持利率不變，但中東戰事延燒、美國通膨壓力仍在，加上AI融資疑慮未散，市場信心薄弱之際，如果聯準會釋放鷹派訊號，金融市場可能再掀波瀾。不確定性籠罩下，今天新台幣匯市成交量能明顯萎縮，反映投資人轉趨觀望，靜待聯準會會議結果出爐再行布局。

儘管新台幣匯率連2日收紅，仍難扭轉近期疲弱走勢。隨著市場對AI融資風險的疑慮升溫，近期外資數度大舉賣超台股並匯出，導致台灣頻繁上演股匯雙殺。10月以來，新台幣累計貶值逾5.6角，今年更淪為表現最弱的亞洲貨幣。

針對今年台灣貿易出超強勁，新台幣匯率卻相對疲弱，央行總裁楊金龍今天於立法院表示，主要原因在於外資今年投資台股獲利豐厚，當獲利達到一定程度，外資便可能基於投資策略、資產配置再平衡及風險控管等考量，選擇獲利了結，進而匯出資金。

楊金龍重申央行立場，央行並無特定防線，將持續秉持「柳樹理論」、動態調節，匯率要讓它搖擺、但不能搖得太大，央行進場原則是看外資進出力道而非價位，一旦力道過強且金額龐大，央行便會調節。

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