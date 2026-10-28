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南山人壽調查揭十大健康壞習慣 年輕人熬夜、吃宵夜、久坐最嚴重

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
南山人壽公布《2026年永續健康白皮書》，呼籲提升國人的健康代謝力。南山人壽資深協理王保勲(左起)、南山人壽永續健康長陳維新、南山人壽總經理范文偉、國健署副署長林莉茹、工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟副秘書長胡紀平、康健雜誌執行長蕭富元。圖／南山人壽提供
南山人壽公布《2026年永續健康白皮書》，呼籲提升國人的健康代謝力。南山人壽資深協理王保勲(左起)、南山人壽永續健康長陳維新、南山人壽總經理范文偉、國健署副署長林莉茹、工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟副秘書長胡紀平、康健雜誌執行長蕭富元。圖／南山人壽提供

南山人壽攜手工研院公布「2026年永續健康白皮書」發現，國人有十大不良生活習慣，可能造成代謝症候群上門，首先在飲食未節制上有三大不良習慣，一是有近52%的受訪者每周都吃高油高熱量食物，二是逾27%每周都有吃宵夜，三是近61%受訪者每周都吃甜食。

其次是運動不足的三大不良習慣，即一是有逾62%受訪者未開始規律訓練肌力，二有近44%受訪者每周運動低於1小時，三是有近52%受訪者每天久坐逾6小時。

第三是睡眠與高壓的四大不良習慣，一即有近37%受訪者每天超過12點才睡覺；二是近18%的人每天睡不滿6小時；三是34%受訪者每周都出現睡眠障礙，四是近38%的人每周都感受到極大壓力。

很多人是同時出現這些不良習慣，且已開始出現代謝不良的問題，如超過12點才睡，又睡不滿6小時的人中，有超過一半BMI值落在過重或肥胖的區間；每周都吃高油高熱量、宵夜及甜食者，也有近一半BMI值是過重或肥胖；每周都感受到極大的壓力且出現睡眠障礙，有逾46%BMI值是進入過重或肥胖。

南山人壽更發現20歲到29歲族群，在每周吃高油高熱量、吃宵夜與甜食，每天久坐逾6小時，每天超過12點才睡，每周都感到極大壓力這些不良生活習慣上，都是各年齡層占率最高者，提醒年輕人若再不注意調整生活步調，長期下來，可能正在透支自己的代謝力。

「2026年永續健康白皮書」邀集12位醫生、營養師、產官學界專家學者，提供六大生活健康力的建議，一是打斷久坐與增加運動，每30分鐘起身一次，從零碎時間運動開始，每周累積至少運動150分鐘，二養成健康飲食習慣，從戒掉宵夜、含糖飲料、甜食、高油食品先開始，逐步朝健康飲食邁進；三是重視健康管理，定期量腰圍、血糖、血壓與血脂；四強化睡眠品質，當成代謝調整的一環；五增加肌肉量，提早因應大腦退化與失智風險；六察覺壓力源，學著用健康方式紓解壓力。

南山人壽 宵夜 久坐 熬夜 年輕人

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