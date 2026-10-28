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深化亞洲布局 美國大都會投資總裁：合併發揮1加1大於2綜效

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
大都會投資（MetLife Investment Management）與柏瑞投資（PineBridge Investments）合併後品牌更新記者會。記者蔡靜紋／攝影
大都會投資（MetLife Investment Management）與柏瑞投資（PineBridge Investments）合併後品牌更新記者會。記者蔡靜紋／攝影

美國大都會集團資產管理（MetLife Investment Management, MIM）總裁 Brian Funk 28 日闡述大都會投資（MetLife Investment Management）與柏瑞投資（PineBridge Investments）完成合併後的策略願景。他強調，雙方自去年第 4 季完成合併以來，不僅實現「強強聯手、互補優勢」，更在相近的企業文化基礎下，發揮「一加一大於二」的強大綜效。

Brian Funk 指出，大都會人壽集團擁有 150 年的歷史，大都會投資成立至今也邁入第 15 年，當初正是承襲大都會人壽在資產管理的專業而設立。回顧發展歷程，以他自己來說，早期是信用債投資起家，當然還有其他商品，並在不動產投資領域有相當的規模；而柏瑞投資在亞洲市場深耕多年，擁有深厚的客戶基礎。雙方結合後，將持續深耕亞洲，讓大都會投資的品牌價值在亞洲市場進一步深化。

透過此次合併，Brian Funk 表示，目前大都會投資的整體管理規模已達到 7,400 億美元，涵蓋多元的投資策略。在公募商品市場，因雙方共同強項為公募商品，規模高達約 4,000 億美元，透過此次合併已躍升全球公募市場佼佼者之一；在私募業務方面，合併柏瑞後，進一步增添中型企業投資等業務，同時承襲大都會投資原本的核心不動產投資業務。

他強調，團隊所採取的一切行動，都是為了全面落實「One MIM」的融合與信念。而對團隊僅有兩個規定，即人才為本、客戶第一。針對人才方面，因人才是團隊最重要的資產，唯有優秀且適任的人才就位，才能持續締造優異的投資表現並維繫穩定的客戶關係。在客戶第一方面，不管是面對退休金客戶、保險客戶、財富管理客戶，全球 1,700 名同仁，所有決策都要以客戶利益為出發點，才能超越客戶的期待。

大都會投信總經理董俊男表示，大都會投資在完成整合、邁向 One MIM 後，不僅進一步擴大全球布局與通路覆蓋範圍，也大幅提升投資平台的廣度與深度，強化其作為多元化全球資產管理公司的競爭優勢。One MIM 不僅是品牌發展升級的重要里程碑，更象徵公司朝向「新前沿（New Frontier）」策略邁進的關鍵一步，為未來加速成長奠定堅實基礎。

大都會投資全球通路零售及亞洲區行銷長張露露表示，柏瑞投資的優勢在於深耕亞洲及新興市場股票投資、多重資產與槓桿融資管理能力，以及穩固的機構與通路業務基礎；大都會投資則憑藉大都會人壽集團雄厚的資源與規模優勢，結合公私募固定收益、房地產等多元投資能力，以及長期管理自有資本所淬鍊出的風險管理紀律。隨著柏瑞投資與大都會投資整合為 One MIM，雙方優勢得以進一步匯聚。大都會投資的品牌定位「Where Conviction Leads（信念領航）」，正是展現公司核心價值以及深思熟慮的投資理念與服務模式。

大都會投資（MetLife Investment Management）與柏瑞投資（PineBridge Investments）合併後品牌更新記者會。記者蔡靜紋／攝影
大都會投資（MetLife Investment Management）與柏瑞投資（PineBridge Investments）合併後品牌更新記者會。記者蔡靜紋／攝影

大都會投資總裁 Brian Funk。記者蔡靜紋／攝影
大都會投資總裁 Brian Funk。記者蔡靜紋／攝影

大都會投資總裁 Brian Funk。記者蔡靜紋／攝影
大都會投資總裁 Brian Funk。記者蔡靜紋／攝影

大都會投資全球通路零售及亞洲區行銷長張露露。記者蔡靜紋／攝影
大都會投資全球通路零售及亞洲區行銷長張露露。記者蔡靜紋／攝影

大都會投信總經理董俊男。記者蔡靜紋／攝影
大都會投信總經理董俊男。記者蔡靜紋／攝影

大都會投資（MetLife Investment Management）與柏瑞投資（PineBridge Investments）合併後品牌更新記者會。記者蔡靜紋／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大都會投資（MetLife Investment Management）與柏瑞投資（PineBridge Investments）合併後品牌更新記者會。記者蔡靜紋／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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