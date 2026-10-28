深化亞洲布局 美國大都會投資總裁：合併發揮1加1大於2綜效

美國大都會集團資產管理（MetLife Investment Management, MIM）總裁 Brian Funk 28 日闡述大都會投資（MetLife Investment Management）與柏瑞投資（PineBridge Investments）完成合併後的策略願景。他強調，雙方自去年第 4 季完成合併以來，不僅實現「強強聯手、互補優勢」，更在相近的企業文化基礎下，發揮「一加一大於二」的強大綜效。

Brian Funk 指出，大都會人壽集團擁有 150 年的歷史，大都會投資成立至今也邁入第 15 年，當初正是承襲大都會人壽在資產管理的專業而設立。回顧發展歷程，以他自己來說，早期是信用債投資起家，當然還有其他商品，並在不動產投資領域有相當的規模；而柏瑞投資在亞洲市場深耕多年，擁有深厚的客戶基礎。雙方結合後，將持續深耕亞洲，讓大都會投資的品牌價值在亞洲市場進一步深化。

透過此次合併，Brian Funk 表示，目前大都會投資的整體管理規模已達到 7,400 億美元，涵蓋多元的投資策略。在公募商品市場，因雙方共同強項為公募商品，規模高達約 4,000 億美元，透過此次合併已躍升全球公募市場佼佼者之一；在私募業務方面，合併柏瑞後，進一步增添中型企業投資等業務，同時承襲大都會投資原本的核心不動產投資業務。

他強調，團隊所採取的一切行動，都是為了全面落實「One MIM」的融合與信念。而對團隊僅有兩個規定，即人才為本、客戶第一。針對人才方面，因人才是團隊最重要的資產，唯有優秀且適任的人才就位，才能持續締造優異的投資表現並維繫穩定的客戶關係。在客戶第一方面，不管是面對退休金客戶、保險客戶、財富管理客戶，全球 1,700 名同仁，所有決策都要以客戶利益為出發點，才能超越客戶的期待。

大都會投信總經理董俊男表示，大都會投資在完成整合、邁向 One MIM 後，不僅進一步擴大全球布局與通路覆蓋範圍，也大幅提升投資平台的廣度與深度，強化其作為多元化全球資產管理公司的競爭優勢。One MIM 不僅是品牌發展升級的重要里程碑，更象徵公司朝向「新前沿（New Frontier）」策略邁進的關鍵一步，為未來加速成長奠定堅實基礎。

大都會投資全球通路零售及亞洲區行銷長張露露表示，柏瑞投資的優勢在於深耕亞洲及新興市場股票投資、多重資產與槓桿融資管理能力，以及穩固的機構與通路業務基礎；大都會投資則憑藉大都會人壽集團雄厚的資源與規模優勢，結合公私募固定收益、房地產等多元投資能力，以及長期管理自有資本所淬鍊出的風險管理紀律。隨著柏瑞投資與大都會投資整合為 One MIM，雙方優勢得以進一步匯聚。大都會投資的品牌定位「Where Conviction Leads（信念領航）」，正是展現公司核心價值以及深思熟慮的投資理念與服務模式。

大都會投資（MetLife Investment Management）與柏瑞投資（PineBridge Investments）合併後品牌更新記者會。記者蔡靜紋／攝影

大都會投資總裁 Brian Funk。記者蔡靜紋／攝影

大都會投資總裁 Brian Funk。記者蔡靜紋／攝影

大都會投資全球通路零售及亞洲區行銷長張露露。記者蔡靜紋／攝影

大都會投信總經理董俊男。記者蔡靜紋／攝影