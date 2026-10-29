公股投信四合一 三大面向...列審查重心

近期銀行積極攬存，引發市場對銀行資金吃緊的疑慮。中央銀行總裁楊金龍昨（28）日表示，非常不贊同「錢荒」的說法，目前國銀流動性覆蓋比率（LCR）約120%是「剛剛好」，至於部分貸款客戶感受到資金排擠，主因今年製造業及股市資金需求非常暢旺。

2026-10-29 03:33