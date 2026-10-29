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公股投信四合一 三大面向...列審查重心
公股投信四合一正式啟動，金管會證期局副局長黃仲豪昨（22）日表示，四家投信正式申請合併後，金管會將審查合併計畫書，尤其重視三大面向，一是員工權益保障，二是合併後基金整合規劃，三是基金受益人權益保障。其中，業者須與員工充分溝通，並妥善規劃合併後基金整合，確保投資人權益不受影響。
第一金、兆豐金、合庫金及華南金四大金控，昨日共同宣布推動旗下子投信做四合一整併，以第一金投信做存續，並暫訂2028年元旦做合併基準日。
四家投信以今年6月底資產規模計算，合計達4,848億元，合併後市場排名可望提升至12名、市占率達2.1%，旗下基金合計99檔。
金管會也公布近五年投信整併案例，2025年包括富邦投信合併日盛投信、台新投信合併新光投信，以及玉山金控受讓保德信投信並更名為玉山投信，合計三件。
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