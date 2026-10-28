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台灣經濟成長贏南韓、台幣卻比韓元弱 楊金龍點出關鍵原因

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院業務報告。記者胡經周／攝影
中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院業務報告。記者胡經周／攝影

台灣今年經濟成長率及貿易表現亮眼，但新台幣匯率卻比韓元更弱，引發立委關切，中央銀行總裁楊金龍28日點出，韓元匯率向來有「大升大貶」特性，台灣則因中小企業眾多，匯率須更為穩定；另外，相較之下，外資也更偏愛台股，由於台灣經濟、金融及匯率相對穩定，因此外資對台股的著墨程度較深。

中央銀行總裁楊金龍28日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢。立委郭國文質詢時關切台幣貶值議題，他指出，央行先前說明新台幣走弱，主要受到國際美元走強及外資大量匯出兩大因素影響，但韓國也面臨同樣情況，甚至韓國今年前8月外資匯出金額高達1,270億美元。

郭國文進一步提到，台灣今年經濟成長率預估可達11%以上，韓國僅3.7%，但韓元兌美元今年以來升值9.23%，新台幣兌美元反而貶值3.2%，為何會有如此的差異？台幣為何會貶值這麼多？

對此，楊金龍說明，韓元基本上波動度非常大，「大貶大升」是韓元的特徵，韓國之所以可承受較大的匯率波動，最主要原因是在，韓國的大型企業較多，較能承受匯率波動；但台灣不同，因中小企業家數多，對於匯率波動較為敏感，使得台灣匯率必須更加穩定，才有利於國內經濟成長及進出口貿易，因此央行對於匯率穩定也扮演一定的角色，否則新台幣升貶幅度可能更大。

「對台灣來講，今年是非常特殊的一年。」楊金龍指出，台灣與韓國的外資結構並不完全相同，他直言，「外資比較喜歡我們台灣的股市」，原因在於，台灣經濟基本面良好以及台灣的經濟、金融及匯率也相對穩定，因此外資對台股更有信心，對台股著墨也較深。

另外，韓國包括三星、SK海力士等大型企業透過海外籌資，引進龐大資金，也對於韓元匯率形成影響。

楊金龍表示，今年情況較為特殊，過往外資匯出時，通常有出口商拋匯形成相對應的美元供給，但因今年外資匯出金額特別高，部分金額由央行介入進場調節，絕非外界所稱出口商都沒有匯回資金，「那是不可能的事情」。

楊金龍坦言，今年初以來台幣確實相對疲弱，但若從2020年以來觀察，新台幣的匯率波動則相對穩定。

至於外匯存底方面，楊金龍指出，目前規模約在6,000億美元上下，當外資資金匯出時，央行將視情況進場調節。而外匯存底的資產配置，他指出，目前持有美債比重仍約8成，主要考量國際外匯市場交易大多是以美元計價，強調央行操作外匯存底，會盡到善良管理人職責。

至於央行明年預計繳庫金額，楊金龍則回應，預估將繳庫約2,200億元。

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