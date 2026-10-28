CPI破2% 央行總裁楊金龍回顧歷史 透露升息時機

國內消費者物價指數（CPI）突破2%，央行何時可能再度升息？中央銀行總裁楊金龍今日在立法院財政委員會答詢時，回顧2022年通膨攀升、央行啟動升息的經驗，直言當年CPI達到2.95%，央行就必須升息，並強調目前關心的是明年通膨會到多少。

楊金龍表示，過去升息方式可以推測央行未來何時會採取升息手段。但他也說，從來沒有說過CPI絕對不能突破2%，「短期超過2%並沒有問題」。

而他回顧過去貨幣政策，2021年國內CPI年增率為1.97%，2022年升至2.95%，央行當年便啟動升息循環，並調升存款準備率，2024年3月也曾再度升息半碼。

楊金龍更直言，「事實上，2.95%我們就一定要升息了」，但他隨即強調，應該關心的是明年通膨會到多少，目前央行預估明年CPI將降至2%以下，近期也持續密切關注物價變化。

值得注意的是，2022年央行並非等到全年CPI達到2.95%才採取行動，而是在當年物價快速升高過程中，就已啟動升息。市場人士分析，從楊金龍今天的說法來看，未來通膨是否持續升高，以及央行及各界對後續物價的預期，都是判斷升息時機的重要依據。

至於影響明年通膨的關鍵，楊金龍指出，近期國內物價漲幅趨緩，主要是因為布蘭特原油價格回落，若未來國際油價重新上漲，情況可能不同。由於油價不確定性高，各預測機構通常每隔一至三個月，就會重新評估物價展望。

楊金龍說，即使政府沒有油電撥補，只要仍有適當補貼，通膨應可控制；但若完全沒有補貼，國際油價又持續高漲，通膨就會向上攀升。他強調，油價上漲屬於供給面因素，透過政府補貼因應較為適當，若以升息處理供給面通膨，政策效果相對有限。