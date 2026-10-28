快訊

手機128GB還有人買？他好奇「受眾到底是誰」 兩派網友掀論戰

吃藥開車恐「藥駕」！食藥署點名9類藥品 安眠藥、感冒藥都上榜

獨／國票金開會通過薪酬改革方案形同未降 董總每月薪酬比兆豐多逾10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

CPI破2% 央行總裁楊金龍回顧歷史 透露升息時機

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行何時可能升息？中央銀行總裁楊金龍今（28）日在財委會答詢時，回顧2022年通膨攀升、央行啟動升息的經驗，直言當年CPI達到2.95%，央行就必須升息。記者藍鈞達／攝影
央行何時可能升息？中央銀行總裁楊金龍今（28）日在財委會答詢時，回顧2022年通膨攀升、央行啟動升息的經驗，直言當年CPI達到2.95%，央行就必須升息。記者藍鈞達／攝影

國內消費者物價指數（CPI）突破2%，央行何時可能再度升息？中央銀行總裁楊金龍今日在立法院財政委員會答詢時，回顧2022年通膨攀升、央行啟動升息的經驗，直言當年CPI達到2.95%，央行就必須升息，並強調目前關心的是明年通膨會到多少。

楊金龍表示，過去升息方式可以推測央行未來何時會採取升息手段。但他也說，從來沒有說過CPI絕對不能突破2%，「短期超過2%並沒有問題」。

而他回顧過去貨幣政策，2021年國內CPI年增率為1.97%，2022年升至2.95%，央行當年便啟動升息循環，並調升存款準備率，2024年3月也曾再度升息半碼。

楊金龍更直言，「事實上，2.95%我們就一定要升息了」，但他隨即強調，應該關心的是明年通膨會到多少，目前央行預估明年CPI將降至2%以下，近期也持續密切關注物價變化。

值得注意的是，2022年央行並非等到全年CPI達到2.95%才採取行動，而是在當年物價快速升高過程中，就已啟動升息。市場人士分析，從楊金龍今天的說法來看，未來通膨是否持續升高，以及央行及各界對後續物價的預期，都是判斷升息時機的重要依據。

至於影響明年通膨的關鍵，楊金龍指出，近期國內物價漲幅趨緩，主要是因為布蘭特原油價格回落，若未來國際油價重新上漲，情況可能不同。由於油價不確定性高，各預測機構通常每隔一至三個月，就會重新評估物價展望。

楊金龍說，即使政府沒有油電撥補，只要仍有適當補貼，通膨應可控制；但若完全沒有補貼，國際油價又持續高漲，通膨就會向上攀升。他強調，油價上漲屬於供給面因素，透過政府補貼因應較為適當，若以升息處理供給面通膨，政策效果相對有限。

央行 升息 楊金龍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台幣對美元出超卻貶值 楊金龍：是外資進出導致

外資今年淨匯出776億美元 央行：貶幅低於主要貨幣 表現相對穩定

卓揆喊通膨守2%以下

銀行鬧「錢荒」？央行總裁楊金龍：我非常不贊同這種說法

相關新聞

獨／國票金開會通過薪酬改革方案形同未降 董總每月薪酬比兆豐多逾10萬

時隔一個月，國票金控今日再度召開董事會對薪酬改革方案拍板定案，據本報掌握的董事會討論方案內容，國票金控的薪酬水準，不只是對標兆豐金而且還超過。其中，董事長的月薪上限定在43.8萬元，已超過兆豐金控的月薪33萬元的水準，另外加入每月津貼10萬元，合計53.8萬元。此一水準與原本的一個月56萬元的薪資比較起來，幾乎等於沒調降。

新台幣淪最弱亞幣 楊金龍：匯率波動若太大 央行一定會進場

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院業務報告，針對近來新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。

CPI破2% 央行總裁楊金龍回顧歷史 透露升息時機

國內消費者物價指數（CPI）突破2%，央行何時可能再度升息？中央銀行總裁楊金龍今日在立法院財政委員會答詢時，回顧2022年通膨攀升、央行啟動升息的經驗，直言當年CPI達到2.95%，央行就必須升息，並強調目前關心的是明年通膨會到多少。

大借錢時代來臨！個人放款餘額22.9兆元創史上新高

大借錢時代來臨！台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點。

新光銀行主辦美好證券 15億元聯貸案簽約完成

由新光銀行統籌主辦美好證券3年期新臺幣15億元聯貸案，順利籌組完成並於日前簽約。此次聯貸案資金用途主要為充實中長期營運資金及優化財務結構，獲得多家票券金融機構支持，參與票券金融公司包括：中華票券、合庫票券、台灣票券以及大中票券等4家共同參與，顯示參貸機構對美好證券經營體質與未來發展潛力給予高度肯定。

借錢投資正夯！個人放款餘額22.9兆元飆新高 專家：五貸同堂時代來了

想抗通膨發大財，首先要學會借貸投資？台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，續創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點，其中以購置不動產的餘額最高，超過13兆元，但年增率僅3.6%，在各項中增幅最小，而增幅最高的是企業投資，年增26.6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。