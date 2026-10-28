獨／國票金開會通過薪酬改革方案形同未降 董總每月薪酬比兆豐多逾10萬

時隔一個月，國票金控今日再度召開董事會對薪酬改革方案拍板定案，據本報掌握的董事會討論方案內容，國票金控的薪酬水準，不只是對標兆豐金而且還超過。其中，董事長的月薪上限定在43.8萬元，已超過兆豐金控的月薪33萬元的水準，另外加入每月津貼10萬元，合計53.8萬元。此一水準與原本的一個月56萬元的薪資比較起來，幾乎等於沒調降。

此方案是否能獲得財政部認可或是要求再修改，成為金融圈注目且熱議話題。

根據本報掌握的國票金經營團隊提報的薪改方案的內容，根據國票金及旗下子公司實收資本額規模的不同有五種分類標準，所定的級距包括國票金控本體、資本額100億以上子公司（包括國際票券與國票證券）、資本額30億以上未滿100億子公司、資本額10億元以上未滿30億元子公司（包括國際創投與國票期貨、租賃），未滿10億元子公司（國票投顧）。其中如果以董事長的行情來看，上述五種分類董事長的月薪上限分別為43.8萬元、39.4萬元，35.5萬元、32萬元、28.8萬元，副董事長與總經理的薪水，則為董事長的薪水大約打八折。

至於董事長月薪的下限，根據上述的五個分類，分別訂在35萬元，31.5萬元，28.4萬元、25.6萬元以及23萬元。其中金控董事長的薪酬下限35萬元，就已經高於兆豐金控董事長的一個月本薪。

國票金控和集團各子公司的董事長副董事長總經理各自訂定本薪標準之外，這次特別再加入金控董事長還有副董事長跟總經理的每月經營津貼，其中董事長對標兆豐直接明定10萬元，另外副董事長跟總經理則是8萬元。

最引起外界爭議之處，在於為何經營津貼可以直接比照兆豐銀行的10萬元？再以結果來看，如果國票金控董事長用上限43.8萬元作為本薪，再外加每月經營津貼10萬元，總計月薪53.8萬元，跟原本的一個月56萬元的薪資比較起來，幾乎等於沒調。

對此了解財政部旗下公股金控和銀行薪酬制度的公股人士認為，國票金的薪酬改革的結果，到頭來公股的董事長或總經理的薪酬遠超過其他行庫的水準，這樣並不合理，必須要再做檢討。

這位公股人士表示，外界對於公股的薪酬制度認識不清或是有所誤解，舉例來說，公股董事長和總經理的薪酬依照人數、績效、規模、淨值、目標達成率等多項指標評比之後，分成五個等級，最高的為部長的薪水兩倍，最低的則為部長的薪水打八八折左右。 換言之，國票金控的董事長跟總經理的薪水到底如何就要看國票金控在這個五分類的分級裡面是為列哪一個等級，而不是直接就可以對標等級最高的兆豐金。

而在分級的時候，除了績效之外，規模也很重要。舉例來說，光是以人數來看，人數在7000人以上的有10分，但是如果是人數在200人以下的機構分數就只有2分。而用最高水準的兆豐金控，董事長的月薪33萬元，主要是根據2020年所訂定的當時部長的薪水16.6萬元的兩倍來計算。倘若是打88折的話，那麼公股董事長的月薪一個月也不會到33萬元，而是在29萬元。

這位公股人士進而指出，另一個重點就是薪水、獎金、津貼等各種的名目，年薪絕對是在24個月的月薪之內。以兆豐為例兆豐的董事長月薪是33萬元，年薪最多只能拿792萬元，所有和薪酬有關的報稅所得都必須涵蓋在這個範圍。這個限制能大到什麼程度呢？例如兆豐員工這幾年都有所謂的晉級加薪，但是董事長跟總經理都沒有調薪，就是因為不能超過部長薪水兩倍這個上限的限制。

此外，所有的公股金控銀行的董事長和總經理，都沒有拿到任何董監酬勞，所以國票金董總也不能拿董監酬勞，只要是公股的董事長或總經理，董監酬勞一律要繳庫。以國票金控的情況來看，如果是第一銀行和合庫銀行派出的代表，則董監酬勞就要繳回第一銀行與合庫銀行。