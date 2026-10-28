家事系統公告「卡卡」恐影響銀行開戶作業？金融機構有解方

金融機構辦理開戶作業徵審時，其中一環會依據家事系統公告，判斷開戶受理人是否有相關監護輔助宣告。但近期金融圈傳出家事系統「卡卡」，讓銀行第一線人員作業受到影響，對此，金融機構有解方，降低開戶作業的影響層面。

一般來講，通常開戶人本身受監護宣告的情況不算多，例如像是家中親友出現失智症狀，家屬會透過監護宣告或輔助宣告，來保護失智者的財產與權益。

面對家事系統「卡卡」，銀行理專表示，這幾天家事系統確實有故障，但不影響開戶作業，只是家事系統資料會晚一點查詢。

一名銀行業者透露，目前還未聽聞第一線人員有無法開戶的情況，以銀行內部的作法，是將家事系統資料每日下載更新至銀行自有的資料庫中，因此行員在辦理開戶作業時，會先在自家的資料庫裡查詢，看看客戶的ID是否在家事系統裡有受到監護宣告，因此並不是每一筆、每一位客戶都要上家事系統查詢。

另一方面，通常開戶人本身受監護宣告的情況不算多，即便家事系統卡卡，預料影響層面也相當有限。