00415A 上市助攻！台股 ETF 受益人數創新高 單周大增32.9萬人

新兵主動群益核心50（00415A）加持，台股ETF檔數與受益人數雙創高。根據集保戶股權分散10月22日最新統計資料顯示，由於上周00415A上市，使得台股ETF檔數來到95檔創新高，受益人數也周增32.9萬人，總人數突破來到19,580,110人，連續2周創新高，統計今年來增加了7,406,620人。

以單檔人數變化來看，包括00415A、00406A、0050、00919、00927、0056、00985A等共26檔台股ETF受益人數同步創高，整體來看主動式、市值型、高息型人氣相對旺。市場法人表示，台股後市不看淡，一般投資人自行選股難度較高，透過台股ETF布局，可有效分散個股風險，並參與台股未來上漲契機。

群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，台股除了基本面外，主要還是受國際股市與外資動向影響較大，不過重點還是在選股不選市，值得留意的是，近年來因AI浪潮重塑台股產業結構，大型科技龍頭股成為市場成長核心，讓市值型投資優勢更加凸顯。

因此，建議積極型投資人，可以選擇靈活操作強勢族群與未來成長行情的台股主動式市值型ETF，而穩健型投資人則可以高息ETF相對穩健抗震，為投資組合帶來平衡風險效益。

主動群益核心50經理人許育誌表示，台股預期接下來將為選股不選市表現，建議可採取以三大主軸精選台股核心50強，包括獲利表現強韌的現任強勢龍頭股、AI浪潮下誕生的重量級趨勢(準)千金股，以及具備商機題材的未來龍頭股，一舉掌握台股核心競爭力策略來因應。

整體來看，台廠因在全球科技鏈上、中、下游間都扮演關鍵技術供應與零組件製造要角，包括晶圓代工、PCB/CCL、封測、電源供應器等，可望持續受惠。建議投資人不妨透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股之主動式台股ETF來掌握行情。

群益半導體收益（00927）暨群益台灣精選高息ETF（00919）ETF經理人謝明志表示，在投資布局方面，可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，掌握AI長期成長動能，並持續關注AI技術迭代周期，提前卡位題材短線爆發契機。持續看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，AI應用以及提高生產力族群亦看好。台股基本面有撐，長線來看，每次回檔都是中長線成長的布局良機。

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