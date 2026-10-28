財務風險結構趨穩 信評：全球人壽評等展望調整為「穩定」

由於全球人壽保險公司的淨值因近期國內股市的多頭行情而增加，加上其健康險業務的理賠經驗有所改善，因此該公司過去幾季的財務風險結構已趨於穩定。因此，中華信評昨將全球人壽的評等展望由「負向」調整為「穩定」。同時確認該公司的長期發行體信用評等與財務實力評等為「twA」。

此次評等展望調整行動反映：中華信評認為，全球人壽的財務風險結構在過去幾季已趨於穩定，因為資產評價大幅增長且健康險業務的理賠經驗趨於穩定。

中華信評在基本情境中預期，未來兩年該公司的資本與獲利能力應可維持在稍弱等級。不過，中華信評認為，該公司的資本緩衝空間仍較易受到市場波動與合約服務邊際（contract service margin；簡稱 CSM）成長趨緩的影響。

中華信評預測，未來一至二年全球人壽的資本強度在標普全球評級定義的中等壓力情境下（99.5%信心水準）將維持在資本不足 0%至 30%的區間內。前述預測的支持因素包括：因主推保障型商品而使其 CSM 得以穩定成長，並有望在未來兩至三年帶動較高的 CSM 成長。

此外，中華信評認為，若全球人壽在風險資產適度增長的同時亦維持穩定的資產配置，則該公司應可維持穩定的獲利能力並有效控管其風險資產的擴張幅度。中華信評認為，全球人壽較為嚴格的理賠管理與醫療詐欺管控措施有助於穩定其健康險業務的核保績效表現。

儘管全球人壽在維持市占率方面的壓力，因其他壽險同業受惠於金控集團內部的跨售綜效而日益升高，但中華信評認為，未來一至二年該公司應仍可維持令人滿意的競爭地位。全球人壽目前的策略為優先提升 CSM，而非單純以保費規模成長為目標。中華信評預期，該公司將透過強化產品組合與服務能力來滿足外部銷售通路合作夥伴的需求，進而鞏固其市場地位。

「穩定」的評等展望反映中華信評認為，未來一至二年全球人壽應可維持其營運地位以及在稍弱等級的財務風險結構。中華信評預測，全球人壽主推醫療險與傳統壽險保單商品的做法應可使 CSM 穩定成長。此外，中華信評認為，該公司應可將其固定收益投資的資產品質維持在令人滿意的水準，並控管高風險投資部位的成長幅度。