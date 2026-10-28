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楊金龍：相較韓國外資更愛台股 採柳樹理論無特定匯率防線

中央社／ 台北28日電

今年外資大舉賣超台股並匯出，拖累新台幣匯率走弱。中央銀行總裁楊金龍今天表示，相較於韓國，外資更偏愛台灣股市；面對外資龐大的資金進出，央行將持續秉持「柳樹理論」動態調節匯市，沒有特定匯率防線。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，朝野立委均關注近期新台幣大貶的議題。

針對今年台灣貿易出超強勁，新台幣匯率卻相對疲弱，楊金龍分析，主要原因在於外資今年投資台股獲利豐厚，當獲利達到一定程度，外資便可能基於投資策略、資產配置再平衡及風險控管等考量，選擇獲利了結，進而匯出資金。

楊金龍指出，今年台股從約2萬7000點一路攀升至4萬9000點，漲幅超過2萬點，漲勢主要集中於電子、晶片及半導體類股，這些正是外資持股較多的標的，使外資今年投資台股獲利相當可觀。

楊金龍進一步說明，美元利率長期高於新台幣利率，主要與美國通膨率較高有關，近期美元升值及利率走高並非新台幣走弱的主要原因，關鍵仍在於台股表現強勁，外資獲利後進行資金調節。

此外，楊金龍指出，國內企業獲利表現亮眼，股利發放金額也相當龐大，同樣牽動外資資金流向。

國民黨立委賴士葆詢問有無「楊金龍防線」，楊金龍表示，央行並無特定防線，將持續秉持「柳樹理論」、動態調節，匯率要讓它搖擺、但不能搖得太大，央行進場原則是看外資進出力道而非價位，一旦力道過強且金額龐大，央行便會調節。

民進黨立委郭國文質詢時指出，韓國同樣面臨美元走強、外資匯出的壓力，今年以來韓元升值逾9%，新台幣卻貶值超過3%，為何會有此差異。

楊金龍說明，台韓產業結構有別，台灣中小企業占比相當高，因此新台幣匯率需要維持相對穩定，對經濟成長及進出口較為有利；相較之下，韓國以大型企業居多，對匯率波動的承受能力較高。

楊金龍進一步指出，韓國大型企業積極透過海外資本市場籌資，帶動跨境資金流動。根據公開資料，SK海力士今年7月透過美國存託憑證（ADR）在那斯達克掛牌，籌資約265億美元，龐大的海外籌資規模，也可能成為影響韓國外匯市場供需的因素。

楊金龍並表示，雖然台灣、韓國今年都面臨外資匯出的壓力，但外資比較喜歡台灣股市，因2016年以來，台灣經濟基本面穩健，加上台灣經濟、金融、匯率都相當穩定，因此外資對台股有信心，著墨也比較深。

郭國文指出，外資持有的新台幣資產規模已超過台灣外匯存底的3倍，增加央行維持匯率穩定的難度，恐怕也讓「柳樹理論」中的柳樹愈來愈小，因應外部衝擊的能力受到考驗。

楊金龍表示，今年情況較為特殊，過往外資匯出時，通常有出口商拋匯形成相對應的美元供給，但今年外資匯出金額相當龐大，部分由央行進場調節。不過他強調，絕非外界所稱出口商都沒有匯回資金，「那是不可能的事」。

至於外資持有新台幣資產規模已達外匯存底3倍以上，是否加劇匯率穩定風險，楊金龍認為，台灣經濟基本面良好，外資不太可能全面撤出。郭國文則提醒，仍須防範市場反轉、外資大舉撤離的風險，楊金龍對此表示認同，並強調央行將審慎關注。

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