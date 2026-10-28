快訊

爆賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 藍：勞工之子變國會門神

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

新光銀行主辦美好證券 15億元聯貸案簽約完成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光銀行主辦美好證券新臺幣15億元聯貸案，由美好證券董事長黃谷涵(前排右三)、新光銀行副總經理簡榮善(前排右二)、中華票券總經理魏政祥(前排左三)及參貸票券金融機構代表合影。新光銀行／提供
新光銀行主辦美好證券新臺幣15億元聯貸案，由美好證券董事長黃谷涵(前排右三)、新光銀行副總經理簡榮善(前排右二)、中華票券總經理魏政祥(前排左三)及參貸票券金融機構代表合影。新光銀行／提供

由新光銀行統籌主辦美好證券3年期新臺幣15億元聯貸案，順利籌組完成並於日前簽約。此次聯貸案資金用途主要為充實中長期營運資金及優化財務結構，獲得多家票券金融機構支持，參與票券金融公司包括：中華票券、合庫票券、台灣票券以及大中票券等4家共同參與，顯示參貸機構對美好證券經營體質與未來發展潛力給予高度肯定。

美好證券近年營運表現穩健，積極從傳統「交易驅動」的通道模式，轉型為以「資管及財管驅動」的投資銀行型券商。受惠於多元業務布局逐步發酵，公司於融資端推出分戶帳、股權連結結構型商品（ELN）及保本結構型商品（PGN）等多元金融創新工具，有效帶動資產管理規模與經紀業務顯著成長；自營布局則以「AI五層蛋糕」為核心框架，精準重倉台積電、鴻海等全球 AI 龍頭，強勁推升 2026 年淨值年增幅增長逾三成。今年前9月每股綜合損益達13.165元。跟去年同期相比，每股綜合損益年增逾2.2倍。

新光銀行表示，在市場波動環境中，美好證券仍維持良好風險控管能力，展現成熟的經營體質與穩健資產品質。透過此次聯貸案強化資本結構與資金彈性，將有助於支應未來業務擴展需求，預期在銀行團支持下持續優化資金成本與財務結構，進一步提升整體財務穩健度與獲利能力。

根據最新數據，美好證券在派發 2025 年度 6.25 億元現金股利及實施庫藏股，公司淨值仍從2025年底的97.66億元，大幅躍升至2026年9月自結數的127.47億元。公司自2018年新經營團隊接手後，截至2026年9月底累計淨值成長率已達198%，成長幅度顯著優於同業平均值。此次資金挹注將進一步強化公司的發展動能。

新光銀行秉持母公司台新新光金控「誠信、承諾、創新、合作」的企業核心價值，致力於深化客戶關係，持續為在地優質企業提供全方位的金融服務，並落實永續金融的精神，以創造與企業雙贏契機。

聯貸案 銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

證券市場競爭加劇 惠譽調降亞東證評等至BB展望穩定

企業穩定幣收款與結算服務又一家！ 國泰世華銀行積極布局推出

北美華人會計師協會來訪證交所 攜手拓展企業來台上市契機

兆豐證券、兆豐期貨首辦品牌體驗展 讓金融教育走進生活

相關新聞

新台幣淪最弱亞幣 楊金龍：匯率波動若太大 央行一定會進場

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院業務報告，針對近來新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。

大借錢時代來臨！個人放款餘額22.9兆元創史上新高

大借錢時代來臨！台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點。

新光銀行主辦美好證券 15億元聯貸案簽約完成

由新光銀行統籌主辦美好證券3年期新臺幣15億元聯貸案，順利籌組完成並於日前簽約。此次聯貸案資金用途主要為充實中長期營運資金及優化財務結構，獲得多家票券金融機構支持，參與票券金融公司包括：中華票券、合庫票券、台灣票券以及大中票券等4家共同參與，顯示參貸機構對美好證券經營體質與未來發展潛力給予高度肯定。

借錢投資正夯！個人放款餘額22.9兆元飆新高 專家：五貸同堂時代來了

想抗通膨發大財，首先要學會借貸投資？台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，續創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點，其中以購置不動產的餘額最高，超過13兆元，但年增率僅3.6%，在各項中增幅最小，而增幅最高的是企業投資，年增26.6%。

為了生活還是炒股？雙貸族破43萬人創新高

房市買氣低迷，但同時背負房貸、信貸的「雙貸族」人數卻持續攀升。住商機構觀察聯徵中心統計，全台7月同時持有房貸、信貸的雙貸族，達43.4萬人，創下2012年有統計以來最高，與去年同期相比，一年增加近3萬人。

為何出口強台幣卻貶值？楊金龍解釋關鍵原因 重申沒有「32.5防線」

中央銀行總裁楊金龍28日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，多名立委關注近期台幣弱勢的議題。立委吳秉叡質詢指出，依照傳統國際貿易理論，出超國家理應匯率會升值，隨著台灣近兩、三年貿易順差持續擴大，但今年以來新台幣兌美元匯率卻相對弱勢，究竟是什麼原因與國際貿易衝突？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。