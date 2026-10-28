富邦產險推全新一年期「海外打工度假保險」最高3萬美金 SOS 緊急救援

近年海外打工度假風氣盛行，相較於短期旅遊，長達半年至一年的期間，不僅面臨旅遊風險，更可能遭遇工作意外、突發疾病、醫療住院及緊急救援等需求。富邦產險建議民眾，於出發前應依據預計停留時間、工作內容及個人需求，選擇適合的保險規劃。

富邦產險也推出全新一年期「海外打工度假保險」網路投保專案，提供海外意外傷害、海外突發疾病醫療、緊急救援、行程延誤及行李損失等多項保障內容，最高另享3萬美金SOS海外緊急救援服務，投保C方案更提供保戶IC Care全年無休線上視訊醫療諮詢服務乙次，讓海外打工度假族群享有更完整的保障支援。

富邦產險說明，相較於旅平險保障期間至多180天，長達半年以上的海外打工度假，除旅遊外，更涵蓋工作、住宿及日常生活等多元情境，保障需求有所不同。

「海外打工度假保險」專為長期海外停留需求設計，保障涵蓋全年365天，且第一至第六類職業皆可投保，適合海外打工、跨國實習、留學遊學及外派商務等不同族群，商品內容涵蓋海外意外傷害、海外突發疾病醫療及緊急救援等保障，更提供多元方案，讓保戶可依需求及預算彈性規劃保障內容。

此外，富邦產險進一步說明，由於打工度假族群長居海外期間，常有跨城市甚至跨國的移動需求，富邦產險也提供923元的旅行綜合保險加購方案，可享有行程延誤、行李延誤、行李損失及食品中毒補償等保障，協助降低突發狀況所衍生的額外支出。

而海外就醫也是許多打工度假族關注的課題，若於海外遭遇重大意外或突發疾病，不僅醫療費用可能較高，異國語言隔閡與陌生的醫療環境也常增加就醫難度，為此，富邦產險提供最高3萬美金SOS海外緊急救援服務，若投保C方案者，再享IC Care全年無休線上視訊醫療諮詢服務，透過24小時遠距醫療支援機制，協助保戶在海外第一時間獲得專業醫療建議，打造海外工作與生活的安心後盾。

為鼓勵民眾提早規劃海外保障，富邦產險同步推出網路投保抽獎活動，即日起至12月底，凡透過富邦產險官網完成海外打工度假保險網路投保並符合活動資格者，即可免登錄參加抽獎，有機會將「Apple iPhone 17 e」帶回家；加入富邦產險官網會員者，更有機會獲得價值1萬元的momo幣。富邦產險提醒，提前做好風險管理與保障規劃，也可讓逐夢之路走得更加安心。