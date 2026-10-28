快訊

爆賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 藍：勞工之子變國會門神

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦產險推全新一年期「海外打工度假保險」最高3萬美金 SOS 緊急救援

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險推出全新一年期「海外打工度假保險」網路投保專案。富邦產險／提供
富邦產險推出全新一年期「海外打工度假保險」網路投保專案。富邦產險／提供

近年海外打工度假風氣盛行，相較於短期旅遊，長達半年至一年的期間，不僅面臨旅遊風險，更可能遭遇工作意外、突發疾病、醫療住院及緊急救援等需求。富邦產險建議民眾，於出發前應依據預計停留時間、工作內容及個人需求，選擇適合的保險規劃。

富邦產險也推出全新一年期「海外打工度假保險」網路投保專案，提供海外意外傷害、海外突發疾病醫療、緊急救援、行程延誤及行李損失等多項保障內容，最高另享3萬美金SOS海外緊急救援服務，投保C方案更提供保戶IC Care全年無休線上視訊醫療諮詢服務乙次，讓海外打工度假族群享有更完整的保障支援。

富邦產險說明，相較於旅平險保障期間至多180天，長達半年以上的海外打工度假，除旅遊外，更涵蓋工作、住宿及日常生活等多元情境，保障需求有所不同。

「海外打工度假保險」專為長期海外停留需求設計，保障涵蓋全年365天，且第一至第六類職業皆可投保，適合海外打工、跨國實習、留學遊學及外派商務等不同族群，商品內容涵蓋海外意外傷害、海外突發疾病醫療及緊急救援等保障，更提供多元方案，讓保戶可依需求及預算彈性規劃保障內容。

此外，富邦產險進一步說明，由於打工度假族群長居海外期間，常有跨城市甚至跨國的移動需求，富邦產險也提供923元的旅行綜合保險加購方案，可享有行程延誤、行李延誤、行李損失及食品中毒補償等保障，協助降低突發狀況所衍生的額外支出。

而海外就醫也是許多打工度假族關注的課題，若於海外遭遇重大意外或突發疾病，不僅醫療費用可能較高，異國語言隔閡與陌生的醫療環境也常增加就醫難度，為此，富邦產險提供最高3萬美金SOS海外緊急救援服務，若投保C方案者，再享IC Care全年無休線上視訊醫療諮詢服務，透過24小時遠距醫療支援機制，協助保戶在海外第一時間獲得專業醫療建議，打造海外工作與生活的安心後盾。

為鼓勵民眾提早規劃海外保障，富邦產險同步推出網路投保抽獎活動，即日起至12月底，凡透過富邦產險官網完成海外打工度假保險網路投保並符合活動資格者，即可免登錄參加抽獎，有機會將「Apple iPhone 17 e」帶回家；加入富邦產險官網會員者，更有機會獲得價值1萬元的momo幣。富邦產險提醒，提前做好風險管理與保障規劃，也可讓逐夢之路走得更加安心。

富邦 保險 產險

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

星展銀行率先攜手友邦人壽 推「憶起守護定期保險」

跌倒占事故傷害死亡近1/4 凱基人壽終身傷害險強化意外保障

《「我是有錢人」迷思816》為退休後醫療支出風險而準備的保險，該怎麼買？

腦麻患者於母親四周年忌日發聲、外看休假陷照顧空窗 籲政府接住失能者

相關新聞

新台幣淪最弱亞幣 楊金龍：匯率波動若太大 央行一定會進場

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院業務報告，針對近來新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。

大借錢時代來臨！個人放款餘額22.9兆元創史上新高

大借錢時代來臨！台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點。

新光銀行主辦美好證券 15億元聯貸案簽約完成

由新光銀行統籌主辦美好證券3年期新臺幣15億元聯貸案，順利籌組完成並於日前簽約。此次聯貸案資金用途主要為充實中長期營運資金及優化財務結構，獲得多家票券金融機構支持，參與票券金融公司包括：中華票券、合庫票券、台灣票券以及大中票券等4家共同參與，顯示參貸機構對美好證券經營體質與未來發展潛力給予高度肯定。

借錢投資正夯！個人放款餘額22.9兆元飆新高 專家：五貸同堂時代來了

想抗通膨發大財，首先要學會借貸投資？台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，續創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點，其中以購置不動產的餘額最高，超過13兆元，但年增率僅3.6%，在各項中增幅最小，而增幅最高的是企業投資，年增26.6%。

為了生活還是炒股？雙貸族破43萬人創新高

房市買氣低迷，但同時背負房貸、信貸的「雙貸族」人數卻持續攀升。住商機構觀察聯徵中心統計，全台7月同時持有房貸、信貸的雙貸族，達43.4萬人，創下2012年有統計以來最高，與去年同期相比，一年增加近3萬人。

為何出口強台幣卻貶值？楊金龍解釋關鍵原因 重申沒有「32.5防線」

中央銀行總裁楊金龍28日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，多名立委關注近期台幣弱勢的議題。立委吳秉叡質詢指出，依照傳統國際貿易理論，出超國家理應匯率會升值，隨著台灣近兩、三年貿易順差持續擴大，但今年以來新台幣兌美元匯率卻相對弱勢，究竟是什麼原因與國際貿易衝突？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。