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大借錢時代來臨！個人放款餘額22.9兆元創史上新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。台灣房屋／提供
房市示意圖。台灣房屋／提供

借錢時代來臨！台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點。

其中以購置不動產的借款餘額最高，超過13兆元，不過年增率僅3.6%，在各項中增幅最小，而增幅最高的是企業投資，年增26.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年房地產景氣受打炒房影響，交易量來到近年低點，因此年增率相對低調；不過由於購屋負擔未明顯下修，且借款年限愈來愈長，整體借貸狀況「借款多，還款少」，因此購置不動產的放款餘額仍續創高標。

張旭嵐分析，時下民眾對財務的規劃靈活，加上近年股市發展活絡，所以相較於早年長輩對負債保守看待，現代民眾在信用條件與償債能力許可下，更傾向積極尋求信用資源。

一方面可增加投資生財的資金庫，另一方面在通膨時代下，債務會隨著貨幣貶值而被稀釋，因此背負房貸、車貸與信貸的「三貸同堂」的人逐漸增加，甚至還有少部分民眾加上股票質押、保單借款，形成「五貸同堂」的局面，促使近年的放款餘額不斷走高。

進一步觀察個人放款餘額今年以來的增加金額，總計較去年底增加約1.4兆元，其中周轉金就增加超過1兆，占比超過75%，是今年個人放款餘額走揚的最大推手。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，周轉金的範疇甚廣，舉凡非耐久財的消費貸款、證券融資、金融商品理財周轉、個人借給公司營運周轉等，通通包含在內。

今年以來，台股從不到3萬點，直奔到叩關5萬點，讓投資人積極借貸投入，即使近期股市在高檔略有起伏，投資人仍頗具信心，因此在股市明顯回檔之前，預估個人周轉金的借貸熱潮都會保持活絡。

陳定中也提醒，銀行放款也會考量借款人的收支狀況，若借款人的負債比過高，銀行便會保守以對，所以若民眾爭取理想房貸，建議先將其他管道的負債減壓，以利取得符合預期的房貸條件。

全體銀行個人放款餘額統計。資料來源／台灣房屋
全體銀行個人放款餘額統計。資料來源／台灣房屋

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