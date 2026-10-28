快訊

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

MLB／還有第5戰！光芒逃過被橫掃 12局「逆轉釀酒人的逆轉」成功續命

聽新聞
0:00 / 0:00

為了生活還是炒股？雙貸族破43萬人創新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房價持續高漲情況下，部分自住族群買不起房，僅能透過信貸填補資金缺口。示意圖／住商機構提供
房價持續高漲情況下，部分自住族群買不起房，僅能透過信貸填補資金缺口。示意圖／住商機構提供

房市買氣低迷，但同時背負房貸、信貸的「雙貸族」人數卻持續攀升。住商機構觀察聯徵中心統計，全台7月同時持有房貸、信貸的雙貸族，達43.4萬人，創下2012年有統計以來最高，與去年同期相比，一年增加近3萬人。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近期油價上漲與通膨等因素，生活成本高升，不少民眾申請其他貸款以因應周轉，另由於股市高漲，部分房貸族借信貸，以支應投資需求。

根據聯徵中心數據，2012年7月全台雙貸族約31.3萬人，2017年一度降至28.2萬人，隨後因房市多頭，雙貸人數逐漸攀升，至2019年疫情時已達29.7萬人，逼近30萬人大關。

去年突破40萬人，直至今年7月則已攀升至43.4萬人，相當於自2019年疫情以來短短數年間，雙貸族暴增約13.7萬人；若與去年7月相比，亦增加近3萬人，年增幅約7.4%。

賴志昶指出，雙貸族暴增有三原因，一是疫情後房價飆漲，購屋門檻墊高，部分購屋族選擇以信貸補足資金缺口。

二是有部分房貸者因通貨膨脹、開銷大增等因素，由於生活資金需求而申辦貸款。

三是近年來AI浪潮帶動股市上揚，吸引原有房貸族群再申辦貸款加碼投資，因此即便房市交易量萎縮，雙貸族人數仍持續逆勢攀升。

另統計7月雙貸族平均房貸金額達653.1萬元，較去年同期625.8萬元增加27.3萬元；平均信貸金額則從114.7萬元，攀升至130.9萬元，一年增加16.2萬元。

賴志昶分析，近年來信貸漲勢凌厲，然而相較於房貸，信貸還款期限較短、利率亦較高，若民眾同時承擔兩項貸款，每月壓力不容小覷。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，當前銀根緊俏，短期內無論股市或房市皆不宜過度樂觀；因此，民眾應審慎評估家庭收支能力，保留充足預備金，切勿因追求投資，而過度擴張財務槓桿，以免市場風吹草動，就讓原本穩定的家庭財務陷入困境。

歷年7月雙貸族人數與平均貸款金額統計。表／住商機構提供
歷年7月雙貸族人數與平均貸款金額統計。表／住商機構提供

炒股 生活 房貸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

建商縮手…建築融資連四減 房貸餘額逾12兆元攀新高

換屋潮升溫 安新建經傳授「三大關鍵」護航交易安全

住宅結構大洗牌！透天申貸占比創新低、電梯大廈近7成

十年住宅結構大洗牌！透天申貸占比降至14.9% 電梯大廈攀近7成

相關新聞

新台幣淪最弱亞幣 楊金龍：匯率波動若太大 央行一定會進場

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院業務報告，針對近來新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。

大借錢時代來臨！個人放款餘額22.9兆元創史上新高

大借錢時代來臨！台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點。

新光銀行主辦美好證券 15億元聯貸案簽約完成

由新光銀行統籌主辦美好證券3年期新臺幣15億元聯貸案，順利籌組完成並於日前簽約。此次聯貸案資金用途主要為充實中長期營運資金及優化財務結構，獲得多家票券金融機構支持，參與票券金融公司包括：中華票券、合庫票券、台灣票券以及大中票券等4家共同參與，顯示參貸機構對美好證券經營體質與未來發展潛力給予高度肯定。

借錢投資正夯！個人放款餘額22.9兆元飆新高 專家：五貸同堂時代來了

想抗通膨發大財，首先要學會借貸投資？台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，續創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點，其中以購置不動產的餘額最高，超過13兆元，但年增率僅3.6%，在各項中增幅最小，而增幅最高的是企業投資，年增26.6%。

為了生活還是炒股？雙貸族破43萬人創新高

房市買氣低迷，但同時背負房貸、信貸的「雙貸族」人數卻持續攀升。住商機構觀察聯徵中心統計，全台7月同時持有房貸、信貸的雙貸族，達43.4萬人，創下2012年有統計以來最高，與去年同期相比，一年增加近3萬人。

為何出口強台幣卻貶值？楊金龍解釋關鍵原因 重申沒有「32.5防線」

中央銀行總裁楊金龍28日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，多名立委關注近期台幣弱勢的議題。立委吳秉叡質詢指出，依照傳統國際貿易理論，出超國家理應匯率會升值，隨著台灣近兩、三年貿易順差持續擴大，但今年以來新台幣兌美元匯率卻相對弱勢，究竟是什麼原因與國際貿易衝突？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。