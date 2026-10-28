奧丁丁成拉美穩定幣平台 Decaf 底層金流服務夥伴 看好更多平台跟進

區塊鏈科技業者奧丁丁宣布與全球支付平台Decaf合作，將OwlPay Harbor嵌入Decaf旗下全球企業帳戶平台「Decaf Business」，作為合規支付基礎建設，現已開放在美國境外註冊、符合資格的企業與機構申請開立美元帳戶。換言之美國境外符合資格的企業與機構不必在美國開公司，也能開立自己的美元帳戶，進行存提款、支付業務。

Decaf已揭露的月支付量達4,800萬美元，OwlPay Harbor在該平台上處理真實的支付金流，2026年7 月於里約熱內盧舉行的國際愛滋病大會期間，Harbor協助撥付與會代表的獎助金與每日津貼；Decaf 的企業帳戶產品Decaf Business，自2026年8月起正式在Harbor上營運。

雙方分工主要是Decaf 負責經營客戶、開戶流程與操作介面，OwlPay Harbor是底層擔任持有執照的支付基礎建設，成為金流引擎，奧丁丁則依流經Harbor 的支付金流收取手續費。奧丁丁指出，營收將在兩方面同步成長，一是Decaf 本身的業務拓展，二是其平台上每一家企業與機構的支付量。隨

Decaf的客戶增加、透過Harbor處理的金流變大，手續費收入將隨之成長。

Decaf執行長Rick Martin表示，例如哥倫比亞的出口商，和在衝突地區工作的援助組織，面對的是同一個問題：要透過各種不是為彼此協作而設計的系統進行美元匯款。穩定幣可以解決資金移動的問題，但亟需在合法執照下直接取得美元的管道，透過與奧丁丁合作達成這項目標。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，OwlPay Harbor作為持照的美元支付基礎建設業者，透過成為平台金流引擎，未來每新增一條匯款路線，就能一次觸及合作夥伴的整個客戶群，預期會有更多平台跟進。