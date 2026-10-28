快訊

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

MLB／還有第5戰！光芒逃過被橫掃 12局「逆轉釀酒人的逆轉」成功續命

聽新聞
0:00 / 0:00

奧丁丁成拉美穩定幣平台 Decaf 底層金流服務夥伴 看好更多平台跟進

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
奧丁丁攜手Decaf成為其美元支付基礎建設供應者，集團創辦人暨執行長王俊凱表示，作為基礎建設，奧丁丁未來每新增一條支付路線，就能一次觸及合作夥伴的整個客戶群，預期會有更多平台跟進。奧丁丁／提供
奧丁丁攜手Decaf成為其美元支付基礎建設供應者，集團創辦人暨執行長王俊凱表示，作為基礎建設，奧丁丁未來每新增一條支付路線，就能一次觸及合作夥伴的整個客戶群，預期會有更多平台跟進。奧丁丁／提供

區塊鏈科技業者奧丁丁宣布與全球支付平台Decaf合作，將OwlPay Harbor嵌入Decaf旗下全球企業帳戶平台「Decaf Business」，作為合規支付基礎建設，現已開放在美國境外註冊、符合資格的企業與機構申請開立美元帳戶。換言之美國境外符合資格的企業與機構不必在美國開公司，也能開立自己的美元帳戶，進行存提款、支付業務。

Decaf已揭露的月支付量達4,800萬美元，OwlPay Harbor在該平台上處理真實的支付金流，2026年7 月於里約熱內盧舉行的國際愛滋病大會期間，Harbor協助撥付與會代表的獎助金與每日津貼；Decaf 的企業帳戶產品Decaf Business，自2026年8月起正式在Harbor上營運。

雙方分工主要是Decaf 負責經營客戶、開戶流程與操作介面，OwlPay Harbor是底層擔任持有執照的支付基礎建設，成為金流引擎，奧丁丁則依流經Harbor 的支付金流收取手續費。奧丁丁指出，營收將在兩方面同步成長，一是Decaf 本身的業務拓展，二是其平台上每一家企業與機構的支付量。隨

Decaf的客戶增加、透過Harbor處理的金流變大，手續費收入將隨之成長。

Decaf執行長Rick Martin表示，例如哥倫比亞的出口商，和在衝突地區工作的援助組織，面對的是同一個問題：要透過各種不是為彼此協作而設計的系統進行美元匯款。穩定幣可以解決資金移動的問題，但亟需在合法執照下直接取得美元的管道，透過與奧丁丁合作達成這項目標。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，OwlPay Harbor作為持照的美元支付基礎建設業者，透過成為平台金流引擎，未來每新增一條匯款路線，就能一次觸及合作夥伴的整個客戶群，預期會有更多平台跟進。

奧丁丁 平台 穩定幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

企業穩定幣收款與結算服務又一家！ 國泰世華銀行積極布局推出

行銷科技新創Omnichat獲千萬美元A輪融資 加速全球布局

擷發科技美國IPO拚年底遞件 轉型AI系統整合商、搶攻國防無人機商機

Anthropic申請掛牌！成AI前景試金石 融資與科技巨擘將成命運共同體

相關新聞

新台幣淪最弱亞幣 楊金龍：匯率波動若太大 央行一定會進場

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院業務報告，針對近來新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。

大借錢時代來臨！個人放款餘額22.9兆元創史上新高

大借錢時代來臨！台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點。

新光銀行主辦美好證券 15億元聯貸案簽約完成

由新光銀行統籌主辦美好證券3年期新臺幣15億元聯貸案，順利籌組完成並於日前簽約。此次聯貸案資金用途主要為充實中長期營運資金及優化財務結構，獲得多家票券金融機構支持，參與票券金融公司包括：中華票券、合庫票券、台灣票券以及大中票券等4家共同參與，顯示參貸機構對美好證券經營體質與未來發展潛力給予高度肯定。

借錢投資正夯！個人放款餘額22.9兆元飆新高 專家：五貸同堂時代來了

想抗通膨發大財，首先要學會借貸投資？台灣房屋根據中央銀行資料，統計全體銀行個人放款餘額，截至今年8月，全體銀行個人放款餘額高達22.9兆元，續創歷史新高，年增率達9.2%，且購置不動產、購置動產、企業投資與周轉金等四大用途均攀升到史上高點，其中以購置不動產的餘額最高，超過13兆元，但年增率僅3.6%，在各項中增幅最小，而增幅最高的是企業投資，年增26.6%。

為了生活還是炒股？雙貸族破43萬人創新高

房市買氣低迷，但同時背負房貸、信貸的「雙貸族」人數卻持續攀升。住商機構觀察聯徵中心統計，全台7月同時持有房貸、信貸的雙貸族，達43.4萬人，創下2012年有統計以來最高，與去年同期相比，一年增加近3萬人。

為何出口強台幣卻貶值？楊金龍解釋關鍵原因 重申沒有「32.5防線」

中央銀行總裁楊金龍28日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，多名立委關注近期台幣弱勢的議題。立委吳秉叡質詢指出，依照傳統國際貿易理論，出超國家理應匯率會升值，隨著台灣近兩、三年貿易順差持續擴大，但今年以來新台幣兌美元匯率卻相對弱勢，究竟是什麼原因與國際貿易衝突？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。