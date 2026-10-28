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為何出口強台幣卻貶值？楊金龍解釋關鍵原因 重申沒有「32.5防線」

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
針對新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍在立法院指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。記者藍鈞達／攝影
針對新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍在立法院指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。記者藍鈞達／攝影

中央銀行總裁楊金龍28日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，多名立委關注近期台幣弱勢的議題。立委吳秉叡質詢指出，依照傳統國際貿易理論，出超國家理應匯率會升值，隨著台灣近兩、三年貿易順差持續擴大，但今年以來新台幣兌美元匯率卻相對弱勢，究竟是什麼原因與國際貿易衝突？

楊金龍解釋，市場普遍認為台灣貿易順差這麼大，新台幣理應升值，過去幾年也大致反映這種情況，但今年比較特別，最主要原因就是「外資今年在我們股市賺很多錢」，以外資的操作策略，獲利率到達一定程度時，就必須獲利了結，就會匯出去。

楊金龍也說，台股今年從2萬7,000多點一路上漲至4萬9,000多點，上漲超過2萬點，其中主要集中在電子、晶片及半導體等科技類股，這些類股又恰好是外資持股較多的標的，使得外資今年在台股的獲利非常好。

至於美國利率升高是否影響台幣匯率？楊金龍表示，一直以來美國利率高於台灣，主要跟美國通膨相對較高有關，這並非今年才出現，因此美元走高並非最主要的因素，主要因素在於，台灣股市表現非常亮眼，另外一個因素則是股利，台灣企業獲利良好，股利發放也是影響資金流動的因素。

立委賴士葆則表示，外資今年以來已賣超2兆元大關，淨匯出也高達776億美元，外匯市場單日成交量甚至達100億美元，央行也進場調節，是否有32.5元的「楊金龍防線」？

楊金龍否認，「我從來沒有說有什麼防線」，重申匯率是由市場供需決定，但若是市場出現大量、異常波動或失序時，央行會適度進場，依循「柳樹理論」讓匯率適度擺動，但又不能搖擺太大。

至於近期外匯市場成交量暴增，是否出現炒匯禿鷹？楊金龍則表示，目前市場交易屬於有秩序，並未發現外匯禿鷹問題。

台幣 楊金龍 匯率

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