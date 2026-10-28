台幣匯率走弱 楊金龍：央行匯市操作採取「柳樹理論」

中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院業務報告，針對近期台股表現強勁，但外資大量獲利了結匯出，導致新台幣兌美元匯率相對走弱，楊金龍指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。

楊金龍表示，新台幣匯率本質上仍由市場供需來決定，央行在匯市的操作原則向來是採取類似「柳樹理論」，允許匯率適度擺動，但絕不能搖晃太大；若市場出現異常波動或失序時，央行基於維持金融穩定立場，才會進場進行調節。