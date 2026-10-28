快訊

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

汽修技師的車絕不做6件事…看似省錢卻可能傷車、甚至危及安全

聽新聞
0:00 / 0:00

銀行鬧「錢荒」？央行總裁楊金龍：我非常不贊同這種說法

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

近期國內銀行體系傳出面臨「錢荒」疑慮，立法院財政委員會28日多名立委關切市場資金趨緊的議題，中央銀行總裁楊金龍28日表示，非常不贊同「錢荒」的說法，今年因製造業資金需求及股市資金需求非常暢旺，導致有些邊際客戶被排擠，但國銀流動性覆蓋比率（LCR）120%是剛剛好。

中央銀行總裁楊金龍28日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，多名立委關切國內「錢荒」議題，楊金龍指出，媒體說現在是「錢荒」，「我非常不贊同這種說法」，過去國銀流動性覆蓋比率（LCR）達130%，確實有點偏高，「我認為120%是剛剛好」，現在有些客戶之所以會被排擠，最主要是今年的資金需求非常暢旺，包括製造業及股市的資金需求，造成有一些邊際客戶被排擠。

根據金管會的監理指標，截至今年8月底，37家本國銀行（不含輸銀）LCR平均數為120.57%，遠高於最低標準100%。

立委吳秉叡也提及，銀行體系經理人員有反映資金缺錢的情況，鼓勵客戶來銀行存錢，似乎短期的資金面有相對緊的情況。楊金龍再度否認錢荒，他表示，若是錢荒，放款年增率就不會這麼高，主要是因為今年的經濟成長率表現特別好、股市也好，資金需求自然也高。

楊金龍也說，台灣擁有龐大的超額儲蓄，顯示國內資金來源充裕。

根據央行的書面報告，全球經濟前景仍面臨四大不確定因素，包括地緣政治及氣候變遷、主要國家財政壓力升高、主要央行貨幣政策趨向緊縮以及AI投資回報不確定性及融資風險升高。

立委林德福則提醒，國外投資報告示警AI泡沫化破裂恐怕重挫美股，央行如何判斷AI產業是否有AI泡沫化現象？楊金龍回應，目前市場確實有出現AI泡沫化的疑慮，但情況沒有這麼嚴重，AI泡沫化的說法是比較極端，他也引用輝達執行長黃仁勳所說，AI是否能持續前進，資金是最主要的關鍵，目前市場對於AI資金的需求暢旺，但接下來資金是否能夠持續配合，這是疑慮。

央行 銀行 楊金龍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣鬧錢荒？楊金龍：非常不贊同這說法 LCR120%剛剛好

股市與颱風假脫鉤？楊金龍：視金管會態度央行配合外匯面

全球經濟前景面臨4大不確定性 央行示警AI融資風險

外資今年淨匯出776億美元 央行：貶幅低於主要貨幣 表現相對穩定

相關新聞

新台幣淪最弱亞幣 楊金龍：匯率波動若太大 央行一定會進場

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院業務報告，針對近來新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。

為何出口強台幣卻貶值？楊金龍解釋關鍵原因 重申沒有「32.5防線」

中央銀行總裁楊金龍28日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，多名立委關注近期台幣弱勢的議題。立委吳秉叡質詢指出，依照傳統國際貿易理論，出超國家理應匯率會升值，隨著台灣近兩、三年貿易順差持續擴大，但今年以來新台幣兌美元匯率卻相對弱勢，究竟是什麼原因與國際貿易衝突？

台幣匯率走弱 楊金龍：央行匯市操作採取「柳樹理論」

中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院業務報告，針對近期台股表現強勁，但外資大量獲利了結匯出，導致新台幣兌美元匯率相對走弱，楊金龍指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。

財富管理論壇11月5日登場 武于程：掌握創富新機會

全球政經秩序重組、AI競爭升溫，加上台灣企業陸續進入世代交替階段，財富管理正從傳統資產配置與投資績效，進一步走向整合家族、企業與跨世代安排的財富治理。中國信託銀行財富管理事業總處副總經理武于程表示，面對外部環境與家族財富結構同步轉變，高資產客戶必須重新思考財富的創造、配置、治理與延續，才能建立跨越世代、持續創造價值的能力。

證券劃撥餘額飆4.6兆新高

台股投資人信心持續升溫，散戶手中銀彈依舊充沛。中央銀行昨（27）日公布，9月全體金融機構證券劃撥存款月底餘額達4兆6,981億元，單月增加1,269億元，再創歷史新高。

立院示警資金外流隱憂

全球供應鏈重組及電子業擴大赴美投資，立法院預算中心示警，近三年企業對外投資規模遠高於僑外來台投資，投資淨匯出金額均逾百億美元，今年前七月更達473億美元，資金外流隱憂，對國內產業及經濟影響亟待正視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。