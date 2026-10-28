銀行鬧「錢荒」？央行總裁楊金龍：我非常不贊同這種說法

近期國內銀行體系傳出面臨「錢荒」疑慮，立法院財政委員會28日多名立委關切市場資金趨緊的議題，中央銀行總裁楊金龍28日表示，非常不贊同「錢荒」的說法，今年因製造業資金需求及股市資金需求非常暢旺，導致有些邊際客戶被排擠，但國銀流動性覆蓋比率（LCR）120%是剛剛好。

中央銀行總裁楊金龍28日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，多名立委關切國內「錢荒」議題，楊金龍指出，媒體說現在是「錢荒」，「我非常不贊同這種說法」，過去國銀流動性覆蓋比率（LCR）達130%，確實有點偏高，「我認為120%是剛剛好」，現在有些客戶之所以會被排擠，最主要是今年的資金需求非常暢旺，包括製造業及股市的資金需求，造成有一些邊際客戶被排擠。

根據金管會的監理指標，截至今年8月底，37家本國銀行（不含輸銀）LCR平均數為120.57%，遠高於最低標準100%。

立委吳秉叡也提及，銀行體系經理人員有反映資金缺錢的情況，鼓勵客戶來銀行存錢，似乎短期的資金面有相對緊的情況。楊金龍再度否認錢荒，他表示，若是錢荒，放款年增率就不會這麼高，主要是因為今年的經濟成長率表現特別好、股市也好，資金需求自然也高。

楊金龍也說，台灣擁有龐大的超額儲蓄，顯示國內資金來源充裕。

根據央行的書面報告，全球經濟前景仍面臨四大不確定因素，包括地緣政治及氣候變遷、主要國家財政壓力升高、主要央行貨幣政策趨向緊縮以及AI投資回報不確定性及融資風險升高。

立委林德福則提醒，國外投資報告示警AI泡沫化破裂恐怕重挫美股，央行如何判斷AI產業是否有AI泡沫化現象？楊金龍回應，目前市場確實有出現AI泡沫化的疑慮，但情況沒有這麼嚴重，AI泡沫化的說法是比較極端，他也引用輝達執行長黃仁勳所說，AI是否能持續前進，資金是最主要的關鍵，目前市場對於AI資金的需求暢旺，但接下來資金是否能夠持續配合，這是疑慮。