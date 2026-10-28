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亞太僅兩成資產交專業管理 PwC 看好成長空間

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

亞太資產管理市場持續成長，PwC報告預估，規模將從2024年的23.2兆美元，增至2030年的34.5兆美元，年複合成長率達6.8%，高於北美與歐洲。高資產及大眾富裕客群財富增加，加上退休規劃、跨境配置與多元投資需求升溫，將成為主要成長動能。

報告指出，亞太客戶資產預估於2030年達154.3兆美元，但交由專業機構管理的比重，僅從2024年的21.7%微升至22.4%，顯示仍有大量資產尚未納入專業管理。業者若能提供符合需求的投資商品、退休規劃及數位服務，將有機會拓展客群。

產品方面，2024年至2030年，共同基金及另類投資的資產管理規模，年複合成長率預估分別達8.2%、8.3%，其中被動型共同基金達15%。科技也成為競爭關鍵，71%的亞太機構投資人計畫將資金交由積極運用科技改善產品與服務的業者管理。

資誠金融產業服務營運長郭柏如表示，市場成長不代表所有業者都能同等受益。各地客群、產品需求與監理環境不同，金融機構須明確選擇市場與客群，建立投資、科技、人才及合規能力，才能形成難以被價格競爭取代的優勢。

這波趨勢也與臺灣推動亞洲資產管理中心的方向呼應。截至2026年8月底，已有26家銀行獲准辦理高資產業務，管理資產達3.11兆元；亞資中心政策推動以來，全體金融業資產管理規模增至47.8兆元，提前達成原訂四年增加14兆元的目標。

資誠亞資中心辦公室共同執行長陳麗媛表示，PwC預估臺灣資產管理市場至2030年的年複合成長率達15.9%。主動式ETF、臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），以及另類投資、創投課稅與REITs制度改革，有助擴大市場。郭柏如提醒，成果不能只看資產規模，更須提升服務境內外資金與客戶的能力，才能建立長期競爭力。

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