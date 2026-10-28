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新台幣淪最弱亞幣 楊金龍：匯率波動若太大 央行一定會進場

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
針對新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍在立法院指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。記者藍鈞達／攝影
針對新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍在立法院指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。記者藍鈞達／攝影

中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院業務報告，針對近來新台幣淪為最弱亞幣，楊金龍指出，雖然沒有所謂的「楊金龍防線」，不過，不能讓市場波動太大，否則「央行一定會進場」。

新台幣近日受到外資匯出影響偏弱，最低一度貶破31.6元。多位立委質詢，台灣出超擴大，但新台幣相對很弱，是否有外在因素影響。

對此，楊金龍說，市場通常認為匯率要在30到32元左右，現在32.5元好像比較弱，主要是因為外資今年股市「賺很多」，獲利率達到後考慮風險，自然需要獲利了結匯出。尤其今年股市從年初不到30000點到最高漲到49000點以上，多半都是電子及半導體上漲，這些都是外資較多的標的，這部分的獲利甚至超過台灣出超的金額。

至於台美利差一直都存在，楊金龍認為，並非外資匯出的主要因素，是因為股市太好加上股利的匯出。

但楊金龍表示，從來沒有所謂32.5元「楊金龍防線」，匯率是用供需決定。不過，如果成交量跟一般情況相比比較特別的話，也不能讓市場波動太大，「我很贊同外界說柳樹理論」，「央行一定要進場，這是我們的原則」。不過他也強調，現在匯價沒有大幅貶值。

他進一步說明，央行今年介入匯市比較深，是因為以往外資出去會有廠商匯回，但今年外資匯出太多，才造成「央行必須要來接」。

過去央行總裁彭淮南有所謂「柳樹理論」，意即新台幣要保持彈性，立委賴士葆則說，現在總裁是楊金龍，可以改為「『楊』樹理論」。

針對韓元反而升值，楊金龍解釋，韓元波動很大，因為他們大企業多能夠承受，台灣中小企業需要匯率維持穩定，「對進出口才有利」。

匯率 新台幣 央行

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