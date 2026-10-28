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台灣鬧錢荒？楊金龍：非常不贊同這說法 LCR120%剛剛好

中央社／ 台北28日電

國內資金荒話題延燒，中央銀行總裁楊金龍今天表示「我非常不贊同這種說法」，他認為過往國銀流動性覆蓋比率（LCR）達130%，其實有點太高，「我認為120%剛剛好」。

檢視金管會監理指標，8月底國銀平均LCR為120.57%，高於法定最低標準100%。意即當銀行預估未來30天內可能有100元資金缺口時，業者手上持有約120元的現金、公債等高品質流動性資產可以支應。

不過台灣受惠AI熱潮，許多科技廠商積極擴廠投資，加上台股熱絡，民眾「錢」進股市，促使市場資金需求大幅升溫，進而牽動銀行資金調度，掀起銀行LCR保衛戰。

楊金龍今天出席立法院財政委員會進行業務報告，國民黨立委林德福、民進黨立委吳秉叡關注市場資金趨緊的議題。

楊金龍強調，他非常不贊同錢荒的說法，以前國銀LCR達130%水準，事實上有點過高，他認為120%是剛好的水準；今年因製造業資金需求及股市資金需求都非常暢旺，導致有些邊際客戶被排擠，這是很自然的現象。

楊金龍指出，國內並未出現資金荒，若市場資金真的吃緊，銀行放款年增率不會維持如此高的水準。近期銀行LCR下降主要反映存款結構問題，而非整體資金不足。

楊金龍進一步說明，部分銀行存款來自大型企業，這類資金可能隨時大額流出，穩定性相對較低，因此銀行希望提高小額存款比重，並透過發行金融債券等方式，強化資金來源的穩定性，進而改善流動性指標。

楊金龍也說，台灣擁有龐大的超額儲蓄，顯示國內資金來源充裕。不過今年經濟成長強勁、股市表現熱絡，帶動資金需求同步攀升，因此即使超額儲蓄規模龐大，市場資金需求仍相當旺盛。

楊金龍 中央銀行 國銀

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