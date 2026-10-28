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AI投資靠融資 央行憂放大金融波動

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

全球ＡＩ投資熱潮持續延燒，但龐大的資金需求，也可能成為金融市場的新風險。中央銀行總裁楊金龍今赴立法院財委會業務報告，楊金龍在書面報告指出，科技巨頭積極擴建資料中心，帶動企業融資需求大幅增加，不僅可能推升市場利率及借貸成本，一旦ＡＩ投資報酬不如預期，還可能引發資產價格重估，進一步放大金融市場波動。

央行報告提到，全球大型科技公司持續擴大ＡＩ資本支出，除了運用自有資金，也愈來愈依賴發行公司債及其他融資工具籌措資金。由於資金需求龐大，企業與政府同時在債券市場爭取資金，可能推升長期利率，並增加其他企業及家庭的借貸成本。

ＡＩ融資需求快速擴張，央行也關注ＡＩ企業融資結構日益複雜。部分新興雲端服務業者及資料中心開發商，透過私募信貸、資產擔保融資及特殊目的公司（ＳＰＶ）籌措建設資金。這些方式雖有助於分散初期投資負擔，但也可能使企業實際承擔的財務槓桿與債務風險，不易從財務報表完整掌握。

除資金問題，央行指出，資料中心建設也面臨「電力供應、設備交期、地方政府審查及居民反對」等限制；若建設進度延宕，企業可能投入大量資金後，無法如期取得預期收益，進而增加償債壓力。

此外，ＡＩ投資能否持續，最終仍取決於實際獲利能力。央行提醒，若未來ＡＩ應用帶來的收入成長不如預期，企業龐大的折舊及利息負擔可能侵蝕獲利，甚至引發投資人重新評估相關企業的股票與債券價值。

央行 楊金龍 中央銀行

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